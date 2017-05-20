Мединский дал старт всероссийской акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в московском саду "Эрмитаж" дал старт всероссийской акции "Ночь музеев", в которой участвует порядка 2 тысяч культурных учреждений по всей стране.

"Десятый год в нашей стране проходит "Ночь музеев". Десять лет назад это была инициатива Москвы присоединиться к всемирному движению, и первые несколько музеев в честь необычной акции решили продлить свою работу до 22 часов", — сказал Мединский в своем выступлении в саду "Эрмитаж".

Министр отметил, что сейчас акция проходит в 2 тысячах музеев в Москве и других городах страны. "Пятый год это уже не московская акция, а всероссийская, к ней присоединяются федеральные, областные и муниципальные музеи", — сказал Мединский. Он подчеркнул, что "в стране — музейный бум, ходить в музеи стало модно". По его словам, посещаемость федеральных музеев выросла в полтора раза по сравнению со всеми музеями СССР в 80-е годы прошлого столетия.

Как отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, в столице запланирована большая программа: открыты более 300 площадок, посетителей ждут сотни мероприятий — выставки, мастер-классы, лекционные программы, спектакли. "Есть возможность принять участие в программах, которые приготовили не только музеи и выставочные залы, но и театры, библиотеки, дворцы культуры и парки", — заявил чиновник.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской подчеркнул, что "Ночь музеев" посвящена в этом году не только 100-летию революции, но и Году экологии.

"В этом году исполнилось сто лет первому заповеднику, который был создан в России – Баргузинскому, поэтому подобного рода акции для нас очень важны. Музеи – это уникальные места, где сохраняется наше традиционное культурное наследие. А заповедники и национальные парки созданы для того, чтобы сохранять уникальные объекты природы. Как мы знаем, культуры без природы не бывает, чтобы в этом убедиться, стоит зайти в любой музей", — сказал Донской.

Участие в акции в Москве принимают, в частности, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", Зоологический музей МГУ, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Театр на Малой Бронной, Московский зоопарк и многие другие музеи и культурные учреждения.