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Культура

Режиссер Фам снимет фильм о Москве с Ходченковой и Герасимовым

18:4020.05.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРежиссер Константин Фам. Архивное фотоРежиссер Константин Фам. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАНН, 20 мая — РИА Новости. Режиссер Константин Фам планирует снять фильм "Москва влюбленная" с участием актеров Светланы Ходченковой, Риналя Мухаметова и Евгения Герасимова; по его словам, картина станет "признанием в любви российской столице".

Актриса Светлана Ходченкова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"У каждого поколения есть свое кино о Москве, сейчас такого фильма давно не было, и когда ко мне пришла с этим предложением Екатерина Михайлова, наш продюсер, то я с удовольствием согласился. Если говорить о референсах (отсылках), то это "Я шагаю по Москве" и "Москва слезам не верит" отчасти, а западные аналоги — это "Реальная любовь", то есть это легкая лирическая комедия", — рассказал РИА Новости режиссер Фам.

Он отметил, что фильм покажет историю о трех парах разного возраста, сюжеты развиваются параллельно друг другу. В фильме согласились сниматься Светлана Ходченкова, Вячеслав Чепурченко, Риналь Мухаметов, Евгений Герасимов, Марта Дроздова.

"У нас съемки начинаются в августе, обязательно мы будем снимать во время Дня города, потому что я спланировал в рамках съемок и финальной сцены огромный флешмоб на десяток тысяч человек, чтобы все они поцеловались. Мы хотим, чтобы это вошло в книгу рекордов Гиннеса и сейчас договариваемся с властями", — отметил Фам.

Он добавил, что фильм выйдет в следующем году: или ко дню всех влюбленных, или к дню города.

Торжественная церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа Лазурном берегу Франции открылся юбилейный семидесятый Каннский кинофестиваль. Церемонию посетило много знаменитостей из мира кино и шоу-бизнеса.Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Лазурном берегу Франции открылся юбилейный семидесятый Каннский кинофестиваль. Церемонию посетило много знаменитостей из мира кино и шоу-бизнеса.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПеред публикой и журналистами по красной ковровой дорожке продефилировали Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Ума Турман, Уилл Смит и Марийон Котийяр.Член жюри, американский актёр Уилл Смит на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Перед публикой и журналистами по красной ковровой дорожке продефилировали Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Ума Турман, Уилл Смит и Марийон Котийяр.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа церемонии открытия перед входом во Дворец фестивалей собрались фанаты. Некоторые знаменитости перед традиционным дефиле подходили к поклонникам, чтобы раздать автографы.Принцесса Венецианская и Пьемонтская Клотильд Мари Паскаль на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия перед входом во Дворец фестивалей собрались фанаты. Некоторые знаменитости перед традиционным дефиле подходили к поклонникам, чтобы раздать автографы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЖурналисты в смокингах и вечерних платьях стояли рядом с ковровой дорожкой. Неаккредитованные фотографы разместились на железных стремянках, места на них пришлось занимать за несколько дней до начала фестиваля.Актриса Азия Ардженто на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналисты в смокингах и вечерних платьях стояли рядом с ковровой дорожкой. Неаккредитованные фотографы разместились на железных стремянках, места на них пришлось занимать за несколько дней до начала фестиваля.
© AFP 2017 / Anne-Christine PoujoulatВ этом году цветом фестиваля был выбран красный. На Дворце фестивалей разместили огромный плакат с изображением Клаудии Кардинале.Тайская актриса Арая Альберта Харгейт на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat
В этом году цветом фестиваля был выбран красный. На Дворце фестивалей разместили огромный плакат с изображением Клаудии Кардинале.
© AFP 2017 / Loic VenanceГлавный модный тренд на красной дорожке в этом году - открытые плечи и декольте. Для дефиле большинство знаменитостей выбрали наряды белого, кремового, светло-розового и красного цветов. Многие отдали предпочтение платьям из прозрачных струящихся тканей и атласа.Американская модель Белла Хадид и ее отец Мохамед Хадид на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Loic Venance
Главный модный тренд на красной дорожке в этом году - открытые плечи и декольте. Для дефиле большинство знаменитостей выбрали наряды белого, кремового, светло-розового и красного цветов. Многие отдали предпочтение платьям из прозрачных струящихся тканей и атласа.
© REUTERS / Stephane MaheИспанский хореограф Бланка Ли выступает на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваляИспанский хореограф Бланка Ли выступает на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Испанский хореограф Бланка Ли выступает на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane MaheВедущей церемонии открытия стала актриса Моника Белуччи. Итальянка эпатировала публику, поцеловав своего соведущего, французского комика Алекса Луца во время танца.Актриса Моника Беллуччи целует актера Алекса Лутца на сцене на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane Mahe
Ведущей церемонии открытия стала актриса Моника Белуччи. Итальянка эпатировала публику, поцеловав своего соведущего, французского комика Алекса Луца во время танца.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliАмериканская актриса и модель Эмили Ратайковски на красной дорожке.Американская актриса и модель Эмили Ратайковски на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Американская актриса и модель Эмили Ратайковски на красной дорожке.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliВ этом году жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы кинофестиваля будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо.Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
В этом году жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы кинофестиваля будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо.
© AFP 2017 / Loic VenanceИндийская актриса Малика Шерава на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля.Индийская актриса Малика Шерава на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© AFP 2017 / Loic Venance
Индийская актриса Малика Шерава на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля.
© REUTERS / Regis DuvignauФильмом открытия фестиваля стала лента Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с участием Матье Амальрика, Шарлотты Гинзбург, Луи Гарреля и Марион Котийяр.Французская актриса Марион Котийяр на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Regis Duvignau
Фильмом открытия фестиваля стала лента Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с участием Матье Амальрика, Шарлотты Гинзбург, Луи Гарреля и Марион Котийяр.
© REUTERS / Regis DuvignauВ основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан и российская модель и телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Regis Duvignau
В основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ основном конкурсе Россию будет представлять будет Андрей Звягинцев с фильмом "Нелюбовь", который рассказывает про семейную пару, нелегко переживающую развод.Музыкант Алексей Воробьев на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В основном конкурсе Россию будет представлять будет Андрей Звягинцев с фильмом "Нелюбовь", который рассказывает про семейную пару, нелегко переживающую развод.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierВо второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать другой российский проект — фильм режиссера Кантемира Балагова "Теснота".Актрисы Сьюзан Сарандон и Элль Фаннинг позируют на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Во второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать другой российский проект — фильм режиссера Кантемира Балагова "Теснота".
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