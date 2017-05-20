Режиссер Фам снимет фильм о Москве с Ходченковой и Герасимовым

КАНН, 20 мая — РИА Новости. Режиссер Константин Фам планирует снять фильм "Москва влюбленная" с участием актеров Светланы Ходченковой, Риналя Мухаметова и Евгения Герасимова; по его словам, картина станет "признанием в любви российской столице".

"У каждого поколения есть свое кино о Москве, сейчас такого фильма давно не было, и когда ко мне пришла с этим предложением Екатерина Михайлова, наш продюсер, то я с удовольствием согласился. Если говорить о референсах (отсылках), то это "Я шагаю по Москве" и "Москва слезам не верит" отчасти, а западные аналоги — это "Реальная любовь", то есть это легкая лирическая комедия", — рассказал РИА Новости режиссер Фам.

Он отметил, что фильм покажет историю о трех парах разного возраста, сюжеты развиваются параллельно друг другу. В фильме согласились сниматься Светлана Ходченкова, Вячеслав Чепурченко, Риналь Мухаметов, Евгений Герасимов, Марта Дроздова.

"У нас съемки начинаются в августе, обязательно мы будем снимать во время Дня города, потому что я спланировал в рамках съемок и финальной сцены огромный флешмоб на десяток тысяч человек, чтобы все они поцеловались. Мы хотим, чтобы это вошло в книгу рекордов Гиннеса и сейчас договариваемся с властями", — отметил Фам.

Он добавил, что фильм выйдет в следующем году: или ко дню всех влюбленных, или к дню города.