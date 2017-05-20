Режиссер Фам снимет фильм о Москве с Ходченковой и Герасимовым
КАНН, 20 мая — РИА Новости. Режиссер Константин Фам планирует снять фильм "Москва влюбленная" с участием актеров Светланы Ходченковой, Риналя Мухаметова и Евгения Герасимова; по его словам, картина станет "признанием в любви российской столице".
"У каждого поколения есть свое кино о Москве, сейчас такого фильма давно не было, и когда ко мне пришла с этим предложением Екатерина Михайлова, наш продюсер, то я с удовольствием согласился. Если говорить о референсах (отсылках), то это "Я шагаю по Москве" и "Москва слезам не верит" отчасти, а западные аналоги — это "Реальная любовь", то есть это легкая лирическая комедия", — рассказал РИА Новости режиссер Фам.
Он отметил, что фильм покажет историю о трех парах разного возраста, сюжеты развиваются параллельно друг другу. В фильме согласились сниматься Светлана Ходченкова, Вячеслав Чепурченко, Риналь Мухаметов, Евгений Герасимов, Марта Дроздова.
"У нас съемки начинаются в августе, обязательно мы будем снимать во время Дня города, потому что я спланировал в рамках съемок и финальной сцены огромный флешмоб на десяток тысяч человек, чтобы все они поцеловались. Мы хотим, чтобы это вошло в книгу рекордов Гиннеса и сейчас договариваемся с властями", — отметил Фам.
Он добавил, что фильм выйдет в следующем году: или ко дню всех влюбленных, или к дню города.
На Лазурном берегу Франции открылся юбилейный семидесятый Каннский кинофестиваль. Церемонию посетило много знаменитостей из мира кино и шоу-бизнеса.
Перед публикой и журналистами по красной ковровой дорожке продефилировали Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Ума Турман, Уилл Смит и Марийон Котийяр.
На церемонии открытия перед входом во Дворец фестивалей собрались фанаты. Некоторые знаменитости перед традиционным дефиле подходили к поклонникам, чтобы раздать автографы.
Журналисты в смокингах и вечерних платьях стояли рядом с ковровой дорожкой. Неаккредитованные фотографы разместились на железных стремянках, места на них пришлось занимать за несколько дней до начала фестиваля.
В этом году цветом фестиваля был выбран красный. На Дворце фестивалей разместили огромный плакат с изображением Клаудии Кардинале.
© AFP 2017 / Loic VenanceГлавный модный тренд на красной дорожке в этом году - открытые плечи и декольте. Для дефиле большинство знаменитостей выбрали наряды белого, кремового, светло-розового и красного цветов. Многие отдали предпочтение платьям из прозрачных струящихся тканей и атласа.
Главный модный тренд на красной дорожке в этом году - открытые плечи и декольте. Для дефиле большинство знаменитостей выбрали наряды белого, кремового, светло-розового и красного цветов. Многие отдали предпочтение платьям из прозрачных струящихся тканей и атласа.
© REUTERS / Stephane MaheИспанский хореограф Бланка Ли выступает на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Испанский хореограф Бланка Ли выступает на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane MaheВедущей церемонии открытия стала актриса Моника Белуччи. Итальянка эпатировала публику, поцеловав своего соведущего, французского комика Алекса Луца во время танца.
Ведущей церемонии открытия стала актриса Моника Белуччи. Итальянка эпатировала публику, поцеловав своего соведущего, французского комика Алекса Луца во время танца.
Американская актриса и модель Эмили Ратайковски на красной дорожке.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliВ этом году жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы кинофестиваля будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо.
В этом году жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы кинофестиваля будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо.
Индийская актриса Малика Шерава на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля.
© REUTERS / Regis DuvignauФильмом открытия фестиваля стала лента Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с участием Матье Амальрика, Шарлотты Гинзбург, Луи Гарреля и Марион Котийяр.
Фильмом открытия фестиваля стала лента Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с участием Матье Амальрика, Шарлотты Гинзбург, Луи Гарреля и Марион Котийяр.
© REUTERS / Regis DuvignauВ основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.
В основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.
В основном конкурсе Россию будет представлять будет Андрей Звягинцев с фильмом "Нелюбовь", который рассказывает про семейную пару, нелегко переживающую развод.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierВо второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать другой российский проект — фильм режиссера Кантемира Балагова "Теснота".
Во второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать другой российский проект — фильм режиссера Кантемира Балагова "Теснота".