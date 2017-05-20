Ночь открытых дверей: "Оттепель" в Третьяковке и квест в Пушкинском

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Субботним вечером все главные музеи столицы откроют двери для посетителей: бесплатные экскурсии, увлекательные квесты, интересные лекции и зажигательные концерты ожидают москвичей во время традиционной общегородской акции "Ночь в музее", которая начнется утром и продлится до полуночи.

Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, пройдет в Москве — столица присоединится к торжеству в 11-й раз, участниками мероприятия станут более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров. В этот день все они будут работать совершенно бесплатно до поздней ночи. При этом организаторы обещают, что скучать в очередях любителям искусства не придется: на улице перед главными площадками артисты будут давать представления.

В Москве участие в акции примут Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", Зоологический музей МГУ, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Театр на Малой Бронной, Московский зоопарк и другие.

Всего по России в акции участвуют 80 регионов. Главными темами акции в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.

Ночь открытых дверей

Третьяковская галерея на Крымском валу посвящает программу "Ночи в музее" выставке "Оттепель": для посетителей музея в этот день будут играть хиты Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады той эпохи в исполнении актеров Театра Наций. Посетители смогут бесплатно увидеть эту экспозицию, а также выставку "Джорджио Де Кирико. Метафизические прозрения", "Графика Василия Чекрыгина", "Перезагрузка". В галерее пройдет марафон экскурсий, мастер-классы и даже флэшмоб.

Ночь в музее традиционно сопровождается очередями, но Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) предлагает своим посетителям избежать этого: самые эрудированные посетители смогут ответить вопросы онлайн-теста по истории Музея и содержанию текущих выставок, чтобы сразу попасть в здание.

В этот вечер гостям предложат пройти квест по главному зданию музея под названием "Оживший Пушкинский", который составили студенты Клуба юных искусствоведов, попробовать себя в роли экскурсовода, записав небольшие видео на тему экспозиций или понравившихся экспонатов, посмотреть на греческий шлем иллирийского типа, который появится в экспозиции специально для акции.

Мероприятия в Центре современного искусства "Винзавод" объединит тема космоса. Художники, поэты и перформеры представят свои рассуждения о космизме и пограничных состояниях — снах, мечтах и грёзах. Зрителей ждут перформансы от театра "Эскизы в пространстве" и скульптора Романа Ермакова, группы PoemaTheatre и художника проекта СТАРТ Ивана Хрящикова, а также спектакль молодого режиссера Васи Березина, детские мастер-классы и новая выставка юбилейного цикла "Прощание с вечной молодостью".

Посетителям Центра дизайна Artplay предложат посмотреть мультимедийную выставку "От Моне до Малевича. Великие модернисты", включающую работы шестнадцати самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых картины Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта из более чем 20 музеев мира.

Кроме того, на этот вечер пространство музея ненадолго станет подмостками: актеры электротеатра "Станиславский" и проекта "Электрокабаре" обещают отправить зрителя на стык двух важнейших художественных реальностей эпохи модернизма — русского Серебряного века, европейского авангарда, экспрессионизма и футуризма.

В Центральном музее Великой Отечественной войны министр культуры РФ Владимир Мединский встретится с участниками музейной акции, расскажет о своем отношении к военной истории России, а также подпишет свои книги для всех желающих.

Лекции в городе

Столичная "Ночь в музее" откроется в пять часов вечера в саду "Эрмитаж", где состоится образовательный фестиваль "Открытые лекции". Представители ведущих музеев Москвы расскажут посетителям об архитектуре в эпоху Екатерины II, о научных идеях и технологических разработках в контексте художественных проектов, приоткроют завесу тайны над искусством будущего и поделятся интересными фактами о русском авангарде, советском дизайне и даже космосе. Завершится фестиваль показом фрагментов из будущего фильма Олега Кулика о фестивале "Burning man", который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

Впервые к акции в этом году присоединятся Музеи Московского Кремля. В лектории заповедника на Манежной улице пройдут специальные лекционные программы, которые познакомят посетителей с жизнью музея изнутри. В рамках программы "Музейные истории: что скрывают витрины" посетителей ждут рассказы о работе реставраторов, кураторов выставок и хранителей фондов. Также сотрудники расскажут о выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель".

В ГМИИ имени Пушкина состоится серия круглых столов, приуроченных к закрытию выставки "Лицом к будущему: Искусство Европы 1945-1968". Международные эксперты проведут дискуссии по теме российско-европейского межмузейного сотрудничества, а также подведут итоги масштабного проекта. Ожидается, что модерировать беседы будет спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ночной лекторий также откроется и во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Слушателям расскажут увлекательные истории про обувь, антиквариат и ковры ручной работы.

Российская государственная библиотека для молодежи, где проходит XVI Международный фестиваль рисованных историй "КомМиссия", будет особенно интересна для любителей европейского комикса. В пространстве библиотеки разместится выставка работ художника Уго Пратта, создателя одного из самых известных персонажей Корто Мальтеза, конкурсная экспозиция российских авторов, персональная выставка скандинавской художницы Санны Хукканен из Финляндии и мемориальная выставка, посвящённая легендарной уфимской комикс-студии "Муха".