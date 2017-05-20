Ночь открытых дверей: "Оттепель" в Третьяковке и квест в Пушкинском

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Субботним вечером все главные музеи столицы откроют двери для посетителей: бесплатные экскурсии, увлекательные квесты, интересные лекции и зажигательные концерты ожидают москвичей во время традиционной общегородской акции "Ночь в музее", которая начнется утром и продлится до полуночи.
В Москве участие в акции примут Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", Зоологический музей МГУ, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Театр на Малой Бронной, Московский зоопарк и другие.
Всего по России в акции участвуют 80 регионов. Главными темами акции в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.
Ночь открытых дверей
Ночь в музее традиционно сопровождается очередями, но Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) предлагает своим посетителям избежать этого: самые эрудированные посетители смогут ответить вопросы онлайн-теста по истории Музея и содержанию текущих выставок, чтобы сразу попасть в здание.
Мероприятия в Центре современного искусства "Винзавод" объединит тема космоса. Художники, поэты и перформеры представят свои рассуждения о космизме и пограничных состояниях — снах, мечтах и грёзах. Зрителей ждут перформансы от театра "Эскизы в пространстве" и скульптора Романа Ермакова, группы PoemaTheatre и художника проекта СТАРТ Ивана Хрящикова, а также спектакль молодого режиссера Васи Березина, детские мастер-классы и новая выставка юбилейного цикла "Прощание с вечной молодостью".
Кроме того, на этот вечер пространство музея ненадолго станет подмостками: актеры электротеатра "Станиславский" и проекта "Электрокабаре" обещают отправить зрителя на стык двух важнейших художественных реальностей эпохи модернизма — русского Серебряного века, европейского авангарда, экспрессионизма и футуризма.
В Центральном музее Великой Отечественной войны министр культуры РФ Владимир Мединский встретится с участниками музейной акции, расскажет о своем отношении к военной истории России, а также подпишет свои книги для всех желающих.
Лекции в городе
Впервые к акции в этом году присоединятся Музеи Московского Кремля. В лектории заповедника на Манежной улице пройдут специальные лекционные программы, которые познакомят посетителей с жизнью музея изнутри. В рамках программы "Музейные истории: что скрывают витрины" посетителей ждут рассказы о работе реставраторов, кураторов выставок и хранителей фондов. Также сотрудники расскажут о выставке "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель".
Ночной лекторий также откроется и во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Слушателям расскажут увлекательные истории про обувь, антиквариат и ковры ручной работы.
Российская государственная библиотека для молодежи, где проходит XVI Международный фестиваль рисованных историй "КомМиссия", будет особенно интересна для любителей европейского комикса. В пространстве библиотеки разместится выставка работ художника Уго Пратта, создателя одного из самых известных персонажей Корто Мальтеза, конкурсная экспозиция российских авторов, персональная выставка скандинавской художницы Санны Хукканен из Финляндии и мемориальная выставка, посвящённая легендарной уфимской комикс-студии "Муха".