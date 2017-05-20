В Петербурге более 110 культурных заведений работают в "Ночь музеев"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов Санкт-Петербурга примут участие в акции "Ночь музеев" в этом году.

Посетителей ждут выставки, спектакли, авторские экскурсии и мастер-классы, где можно узнать секреты создания искусственных островов и строительства фортов, строительства дворца из земли, увидеть комнату, где 100 лет назад проходило нелегальное заседание VI съезда партии большевиков.

Новые участники и новые программы

Петербургская "Ночь музеев" в этом году отмечает десятилетний юбилей и будет посвящена Году экологии в России. Музеи покажут свои разнообразные коллекции и расскажут о красоте и чудесах природы, а также об экологических проблемах и защите окружающей среды.

В этом году к акции присоединились 16 новых участников, в том числе Музей-усадьба Державина, Музей подводной археологии в Кронштадте, Музей-квартира Некрасова и другие. Музеи, уже участвовавшие в акции, подготовили в этом году новые программы. В частности, в доме-музее Шаляпина покажут выставку "Флора и фауна в русском театре", в Музее Достоевского – проект "Писательские сады".

В Ботаническом саду расскажут о растениях-агрессорах, эпифитах и правилах фито-дизайна. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме устроит в саду Open Air "Пятая стихия", а музей петербургского авангарда проведет фестиваль "Многоразное", состоящий из спектаклей разных жанров от уличного театра до современных перформансов.

Замок из земли и секреты строительства фортов



С шести вечера до шести утра посетителей ждут выставки, концерты, спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы, перформансы и исторические реконструкции. Например, на экскурсиях по Музею Арктики и Антарктики расскажут, как повлиял на Арктику человек, музейный комплекс "Вселенная Воды" подготовил специальную программу "Я, вода и окружающая среда", посвященную Году экологии в России. В Центральном музее связи имени Попова будет работать выставка "Не переключайтесь! Вторая жизнь старых телевизоров!", здесь же состоится тесла-шоу "Электромагнитная среда обитания".

Русский музей подготовил специальные экскурсии по Летнему саду с рассказом о том, как менялся сад на протяжении столетий. В вечерних сумерках под звуки музыки здесь будут работать фонтаны. В Приоратском дворце в музее-заповеднике "Гатчина" можно будет узнать, легко ли построить дворец из земли. На экскурсии по залам дворца посетителям расскажут, как возводятся экологичные землебитные постройки, здесь можно заглянуть в планы и проекты архитектора и создателя Приората Николая Львова, а в завершение своими руками изготовить земляной кирпич. Музей-заповедник "Царское Село" впервые откроет в "Ночь музеев" оранжерейный комплекс "Верхние теплицы". Посетители пройдут по теплицам и увидят, какие цветы высадят в Екатерининском парке в новом летнем сезоне.

Секреты создания искусственных островов и строительства фортов можно будет узнать в Музее истории Кронштадта. Посетители также познакомятся с утраченным деревянным Кронштадтом и разберутся, как повлияло на экосистему острова строительство дамбы. В Музее обороны и блокады Ленинграда экскурсоводы расскажут, как горожане ликвидировали экологические последствия войны, разбивали мемориальные парки, разминировали землю и море.

Экострашилки и игра в русский крокет



На старейшей киностудии страны — "Ленфильме" — можно будет узнать о съемках фильмов про революцию и Гражданскую войну. Здесь сохранилось множество материалов к этим картинам: реквизит, костюмы, архивные документы, афиши и фото – их "Ленфильм" и покажет в "Ночь музеев". Как выглядело жилье рабочего в начале прошлого века, покажут в музее "Нарвская застава". Здесь можно также представить себя посетителями конторы по продаже швейных машин австрийского купца Людвига Гехта и побывать в настоящей "Чайной" с самоваром и граммофоном, увидеть комнату, где 100 лет назад проходило нелегальное заседание VI съезда партии большевиков.

В Ленинградском зоопарке с 18 до 23 часов посетители смогут узнать, как выглядит гнездо ремеза, какие препятствия преодолевают лососи на пути от моря к реке, и кто такая выхухоль. Гости зоопарка смогут отправиться по маршрутам "Редкие животные мира", "Экострашилки" и "Лесная тропа". В Музее гигиены покажут, как избежать негативного воздействия радиации, солнечных ожогов, научат скрываться от городского шума в "паузах тишины" и выбирать целебную для тела и души музыку, а также объяснят, почему важно, из чего сделана одежда.

В музее-усадьбе Ильи Репина "Пенаты" будут организованы экскурсии, где можно познакомиться с историей русского вегетарианства, заглянуть в "Поваренную книгу" супруги Репина Натальи Нордман. В летней мастерской откроется выставка пейзажей, анималистических работ и фотографий Репина и Нордман, а на свежем воздухе пройдут уроки игры в русский крокет.

В вечерней программе с 18.00 до 23.00 примут участие 62 музея. Всех, кто готов к долгой ночной прогулке по Петербургу, приглашают 47 музеев, работающие до шести утра. С 23.00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро будет работать круглосуточно.