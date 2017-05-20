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Культура

Экобургеры, нормы ГТО и обнимашки с "бегемотом": где провести "Ночь музеев"

09:0020.05.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАкция Ночь в музее в МосквеАкция Ночь в музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Международная акция "Ночь музеев" пройдет в России с 20 на 21 мая. В ней примут участие 2000 площадок в 80 регионах страны. В этом году к акции впервые присоединятся Mузеи Московского Кремля. Также впервые за пять лет можно будет бесплатно посетить Государственный исторический музей и его филиалы — собор Василия Блаженного и Музей Отечественной войны 1812 года.

Главными темами этой "Ночи" стали годовщина революции 1917 года и Год экологии. Только в Москве для посетителей приготовили 500 мероприятий. Чем заняться в эту ночь в столице и других крупных городах России — в подборке РИА Новости.

Постоять в очереди в Москве

© РИА Новости / Евгений БиятовАкция "Я покажу тебе музей" в ГМИИ им. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Акция "Я покажу тебе музей" в ГМИИ им. Пушкина

Огромные очереди на вход в популярные музеи — вот на что сетовали посетители в предыдущие годы. На сей раз очередей, возможно, будет не меньше. Но стоять станет веселее: с 18:00 до 23:00 между музеями будут курсировать автобусы с артистами и музыкантами и развлекать посетителей.

На так называемом поп-ап-фестивале выступят оркестр "Мосбрас", Академия хорового искусства имени Виктора Попова, пройдут театральные перформансы Мастерской Дмитрия Брусникина из Школы-студии МХАТ.

Музейный проект Коломенская пастила в Коломне
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Пастила, подлодка или вечная мерзлота: выбери лучший музей России

Сами музеи также намерены решить "очередную" проблему. ГМИИ имени А. С. Пушкина взял на вооружение современные технологии: чтобы не стоять на входе, можно заранее пройти онлайн-тест по истории музея и его выставкам. Те, кто ответят на все вопросы правильно, пройдут внутрь в обход живой очереди. Вопросы будут доступны на сайте Пушкинского с 18:00.

Уже попав на территорию ГМИИ, можно вновь протестировать свою эрудицию и поучаствовать в квесте "Оживший Пушкинский". Для этого нужно скачать специальное приложение IZI Travel, где, кстати, есть аудиогид по музейному городку. Еще одно приложение — Artefact — расскажет об экспонатах Египетского зала в главном здании и коллекции импрессионистов в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Сторонникам камерного общения стоит заглянуть в "Новое крыло" Дома Гоголя. Там с 12:00 до 00:00 протестируют необычный формат — выставку —  вечеринку по случаю дня рождения героя "Шинели" Акакия Акакиевича.
Несколько залов с комиксами по классическому тексту — это увлекательная выставка "Акакий — наш супермен".

Познакомиться с Петром в Петербурге

© РИА Новости / Анжела БабенкоЗдание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анжела Бабенко
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге

Главным героем "Ночи музеев" города на Неве станет Петр I. До 23:00 можно посетить Зимний дворец Петра, где пройдет театрализованная экскурсия и будут показаны личные вещи первого русского императора. А в фондохранилище Государственного Эрмитажа "Старая деревня" ансамбль старинной музыки исполнит арии из оперы Шарля Юбера Жерве "Гипермнестра" — считается, что именно ее Петр слушал в Пале-Рояль в 1717 году.

В Летнем саду (Русский музей) будут рассказывать про огород Петра Великого. Ближе к вечеру под музыкальное сопровождение запустят фонтаны, их можно будет увидеть до 23:00.

Обняться с "бегемотом" в Казани

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНациональный музей Республики Татарстан в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Национальный музей Республики Татарстан в Казани

Национальный музей Республики Татарстан в этом году приготовил несколько флешмобов. Пожалуй, самый необычный стартует в 20:00 в Казани. Акция "Музей в объятиях" соберет горожан, чтобы обнять здание Гостиного Двора, где расположен музей. В городе его называют "бегемотом" за внушительные размеры. Те, кто примут участие в "обнимании" памятника XVIII века, получат бесплатный билет в музей на целый день.

Съесть экобургер в Екатеринбурге

© AFP 2017 / Mandel NganЧемпионат по поеданию гамбургеров Zburger Independence Burger в Вашингтоне, округ Колумбия. 1 июля 2016
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Чемпионат по поеданию гамбургеров Zburger Independence Burger в Вашингтоне, округ Колумбия. 1 июля 2016

В Екатеринбурге в "Ночь музеев" можно будет утолить и голод. Музей истории Академического района организовал чемпионат по поеданию экобургеров. Участники могут не волноваться за качество фастфуда: бургеры будут приготовлены из полезных уральских продуктов — зернового хлеба, местной индейки, свинины, кролика, а также свежих тепличных овощей и зелени. Начало в 20:00.

Сдать нормы ГТО в Краснодаре

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчащиеся средних учебных заведений Омской области сдают нормы ГТО по прыжкам в длину. 2014 год
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Учащиеся средних учебных заведений Омской области сдают нормы ГТО по прыжкам в длину. 2014 год

На краснодарской "Ночи музеев" одновременно отметят 100-летие революции, Год экологии и 80-летие края. С 18:00 в сквере Жукова откроются передвижные выставки об истории региона. Там же будут учить танцевать фокстрот, чарльстон и даже аргентинское танго.

Самых спортивных и стойких ждет акция "Ночь ГТО". Все желающие получат возможность сдать нормы ГТО на специальной интерактивной площадке с 18:00 до полуночи. По соседству можно будет пострелять в тире или сыграть партию в шахматы.

Пройти кастинг в Новосибирске

© РИА Новости / Александр КряжевЖители Новосибирска стоят в очереди в Музей города Новосибирска во время акции "Ночь в музее".
© РИА Новости / Александр Кряжев
Жители Новосибирска стоят в очереди в Музей города Новосибирска во время акции "Ночь в музее".

Музей Новосибирска нашел нетривиальный способ привлечь посетителей на "Ночь музеев", предложив им поучаствовать в кастинге на ремейк всенародно любимой комедии Гайдая "Кавказская пленница". Смотр талантов пройдет в новом филиале — Музее документального кино, съемки начнутся сразу же.

Для тех, кто предпочитает более традиционное времяпровождение, будет работать Музей СССР с подвалами НКВД. Здесь же отличившихся посетителей торжественно примут в пионеры.

Понюхать заводы в Перми

© Фото : UsamaПермский музей современного искусства
© Фото : Usama
Пермский музей современного искусства

Музей современного искусства PERMM подготовил программу "Завод по производству чувств". С 18:00 до 1:00 посетители смогут увидеть здесь выставку "ЗЗЗ. Запахи. Звуки. Заводы". Кураторы призывают смотреть на завод не как на производственный объект, а как на пространство эмоций и впечатлений.

Для более практичных посетителей проведут серию 20-минутных познавательных лекций: как летает самолет, как из дерева делают картон, как информация бежит по кабелю и другие.

Увидеть революционный паровоз в Нижнем Новгороде

© Централизованная библиотечная система Канавинского района г. Нижнего НовгородаМузей истории и развития Горьковской железной дороги
© Централизованная библиотечная система Канавинского района г. Нижнего Новгорода
Музей истории и развития Горьковской железной дороги

В этом году к "Ночи музеев" присоединились многие профильные музеи, в том числе Музей Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде. Здесь пройдет экскурсионная программа "Железная дорога в период революций".

Самое интересное ожидает посетителей на открытой площадке "Паровозы России", где  откроется выставка "Ровесник революции". Речь идет о паровозе ЭН-1. Единственный в данной модификации, сохранившийся до наших дней, он был произведен Невским судостроительным заводом в 1917 году. На стене тендера (специального вагона для перевозки топлива и воды) разместят коллекцию революционных плакатов.

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