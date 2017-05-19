Глава Тамбовщины наградил детей-победителей конкурса "Письмо губернатору"

ТАМБОВ, 19 мая — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин наградил 11 детей-победителей эпистолярного конкурса "Письмо губернатору", который в этом году посвящен 80-летию образования области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Письмо губернатору" состоялась в администрации области. Традиционно конкурс был организован в сотрудничестве с тамбовским филиалом "Почты России". Тематика конкурса в этом году посвящена 80-летию образования области, которое будет широко отмечаться в сентябре. Одиннадцать победителей конкурса получили возможность встретиться с губернатором, поделиться с ним идеями и размышлениями", — сказал собеседник агентства.

Победители были определены в семи номинациях: "Моя родина — Тамбовский край", "Молодежь на службе Тамбовской области", "Тамбовщина через 20 лет", "История Тамбовщины — история моей семьи", "Памятные места Тамбовщины", "Тамбовское село в моей судьбе", "2017 год — год 80-летия Тамбовской области".

Среди призеров — ученик 11-го класса Татановской средней школы Михаил Смыков, который был признан лучшим в номинации "Молодежь на службе Тамбовской области". Победителем в номинации "Тамбовское село в моей судьбе" признан ученик 10-го класса Ленинского филиала Новопокровской средней школы Мордовского района Александр Наумов. Самой юной участница конкурса и победительницей в номинации "Моя родина — тамбовский край" стала ученица 2-го класса школы №1 областного центра Милана Белоусова, которая мечтает стать профессиональным художником и буквально нарисовала свое письмо.

"С каждым годом конкурс набирает обороты. В этом году в нем участвовало более 500 человек, а всего за 11 лет проекта получено более четырех тысяч писем. Благодаря конкурсу, юные жители области не только учатся писать грамотные письма, но и размышлять на социально значимые темы, обсуждать актуальные вопросы, рассказывать о своем видении перспектив всей страны и малой родины", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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