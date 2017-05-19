Юрий Башмет не решается ехать на Украину с концертами

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Прославленный альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что не решается ехать на гастроли на Украину в рамках юбилейного тура "Солистов Москвы", поскольку подписывал письмо в поддержку присоединения Крыма к РФ.

"Во Львов, где жил и учился, я пока ехать не решаюсь, хотя там могилы моих предков. Я не в каком-то "черном списке", но я подписывал письмо о присоединении Крыма. Львовская академия музыки исключила меня большинством голосов из почетных профессоров. О том, что я им был, я узнал, когда меня исключили", — рассказал Башмет на пресс-конференции в пятницу.

В этом году камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета отмечает свое 25-летие. Юбилейный концерт ансамбля пройдет в субботу на сцене Большого зала Московской консерватории. Обладатели премии "Грэмми" сыграют для публики на лучших инструментах Страдивари, Гварнери и Амати из собрания Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. По традиции Башмет примет участие в концерте как в качестве дирижера, так и в качестве солиста.

Вечер станет заключительным аккордом турне ансамбля "Солисты Москвы" и Юрия Башмета, посвященных юбилею коллектива. Гастрольный тур начался в сентябре 2016 года и за это время охватил более 50 городов России и зарубежных стран. Выступления коллектива в России прошли от Анадыря до Мурманска, от Архангельска до Ставрополя и Краснодара.

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