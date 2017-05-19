Мединский: российское кино нужно поддерживать на законодательном уровне

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Киноиндустрию в России необходимо поддерживать на законодательном уровне, в первую очередь, в области кинопоказа и кинодистрибьюции, заявил журналистам в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.

"У нас дикий, я бы сказал пещерный, рынок кинодистрибьюции. Практические полное отсутствие государственной системы защиты в сфере кинопроката и кинодистрибьюции. Так быть не должно. Если мы хотим, чтобы наше кино было качественным, чтобы оно существовало и развивалось как индустрия, мы должны индустрию кино поддерживать", — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия государственного протекционизма Голливуд уничтожает национальное кино, которое в результате переходит в сферу артхауса.

"Необходимо государственное регулирование на законодательном уровне, протекционизм в сфере российского кино. В первую очередь кинопоказ и кинодистрибьюция", — пояснил министр.

Мединский напомнил, что в Советском союзе кинематограф имел мощнейшую поддержку государства на всех уровнях, начиная от производства и заканчивая прокатом.