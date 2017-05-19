Тильда Суинтон приехала в Канн, чтобы "мир увидел фильм "Окча""

КАНН, 19 мая – РИА Новости. Актриса Тильда Суинтон, которая не только снялась в участвующем в основном конкурсе Каннского кинофестиваля фильме "Окча", но и выступила продюсером ленты, заявила, что приехала в Канн не за призами, а для того, чтобы показать фильм всему миру на большом экране.

В этом году в Канне идет активная дискуссия по поводу фильмов компании Netflix, которая не выпускает фильмы в широкий кинотеатральный прокат, а показывает их в интернете. В основном конкурсе участвуют сразу две таких картины — "Окча" корейца Пона Чжун-Хо и "Истории семьи Майровиц" Ноа Баумбаха. Так, председатель жюри Педро Альмодовар заявил журналистам, что он принимает возникновение новых форм дистрибуции фильмов, однако сомневается, что фильм, который не показывают в кинотеатрах, может взять Пальмовую ветвь.

"Хорошо, что у председателя жюри есть свобода делать подобные заявления. Я, как тот, кто участвовал во многих жюри, могу сказать, что правда в том, что мы пришли не за призами, а показать этот фильм в Канне людям со всех концов света. И у нас есть привилегия показать этот фильм на большом экране", — сказала Суинтон журналистам в пятницу.

Она подчеркнула при этом, что по ее мнению, приз может получить любой фильм. Более того, далеко не все фильмы, которые показывают в Канне, смотрят в кинотеатре.

Режиссер Пон Чжун-Хо добавил, что он просто счастлив тому факту, что Альмодовар посмотрит его картину.

"Окча" – это история маленькой корейской девочки и ее домашней генетически модифицированной свиньи Окчи, которые выросли вместе на ферме и стали настоящими друзьями. Однажды компания, которая создала животное, забирает свинью к себе в Нью-Йорк, и девочка тут же отправляется на ее спасение. В этом ей помогают члены Фронта освобождения животных. В картине снялись Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол, Лили Коллинз, Пол Дано. В фильме есть жестокие сцены, в которых показывают, что происходит на живодернях.

"Я думаю, что нет более хорошего времени для этого фильма и того, что он говорит про окружающую среду, чем сейчас, принимая во внимание то, что происходит, например, в моей стране. Эти проблемы уходили на задний план на протяжении нескольких десятилетий… Иногда важна не только тема фильма, но и то, когда он выходит, и я думаю то, что он выходит именно сейчас, имеет большое значение", — сказал Джилленхол.

Он подчеркнул, что и само путешествие героев, и конец истории не вселяют много надежды, однако смесь реального отношения к животным в мире с метафорой очень трогают.

"(Фильм) заставляет меня посмотреть на любого взрослого по-другому, на любого ребенка по-другому, и на то, как мы относимся к окружающей среде", — добавил Джилленхол.

Как отметила актриса Лили Коллинз, важным для фильма являются отношения девочки и животного, которым приходится повзрослеть в таких необычных обстоятельствах. "У меня у самой была собака в детстве, и я думаю, что сделала все, что могла, чтобы ее вернуть", — заметила актриса.