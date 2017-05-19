Мединский обрадовался, что фильму Звягинцева аплодировали в Канне

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский с радостью встретил известие о том, что журналисты в Канне хорошо приняли фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

"Слава богу", — сказал Мединский, узнав от журналистов, что "Нелюбовь" удостоилась аплодисментов.

"Я был в Каннах, когда там показывали "Утомленных солнцем", который, правда, в Каннах не получил ни одного приза. Вот там зал аплодировал стоя 15 минут, ревел просто. И это после того, как титры шли. Французская публика любит хорошее наше кино", — подчеркнул министр.

"Звягинцева пока не смотрел", — уточнил он.

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля. Звягинцев также приезжал в Канн с фильмом "Левиафан", который был негативно воспринят Минкультуры. Продюсер фильма Александр Роднянский рассказал журналистам, что из-за этой ситуации он принял решения сделать фильм "Нелюбовь" без государственного участия.