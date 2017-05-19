США
19.0519 мая14:09МСК
USD57.16-0.31
EUR63.65-0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Выходные в Москве: выставка де Кирико и "Аудиенция" в Театре Наций

13:5319.05.2017
0320
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТеатр Наций. Архивное фотоТеатр Наций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В выходные москвичи могут ознакомиться с метафизической живописью на выставке итальянца Джорджо де Кирико в Третьяковской галерее на Крымском валу или погрузиться в фантазии на тему будущего в центре современного искусства "Винзавод", посетить премьерный спектакль "Аудиенция" с Инной Чуриковой в роли королевы Великобритании в Театре Наций или посмотреть постановку "Дом Бернарды Альбы" в Электротеатре "Станиславский", а также увидеть в кинотеатрах перезапуск легендарного "Чужого" режиссера Ридли Скотта или документальный фильм "Танцовщик" о молодом артисте балета Сергее Полунине.

Выставки

Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Третьяковка организует бесплатные экскурсии о русском искусстве XX века
В Третьяковской галерее на Крымском валу продолжает работу первая в современной России масштабная выставка итальянского живописца, скульптора, сценографа и поэта, одного из ведущих мастеров в искусстве ХХ века и предтечи сюрреализма Джорджо Де Кирико, которая готовилась около двух лет. В экспозиции представлено более 110 произведений живописи, графики, скульптуры, а также театральные костюмы, выполненные художником для антрепризы Сергея Дягилева к балету "Бал" (1929).

Выставка состоит из нескольких разделов. Так, "Путь метафизики" раскрывает суть метафизической живописи, погружает в круг ее основных сюжетов и приемов, "История и миф" демонстрирует, как художник интерпретировал античность и мифологические сюжеты, раздел "Старые мастера" покажет, каким образом Де Кирико примерял на себя манеру и стиль таких классических художников, как Тициан, Рубенс, Курбе. Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с архивными материалами и фотографиями.

В Цехе Красного Центра современного искусства "Винзавод" работает выставка под нравоучительным названием "Городская Сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды", созданная участниками проекта "Лаборатория городской фауны". Художники стремились показать свое видение городского ландшафта будущего, а также представить, каким образом на растения и животных повлияет тепло, выделяемое компьютерной техникой. В центре внимания "Городской сауны" оказываются три вида городских отходов: органический компост, сухие стебли борщевика и тепло раскаленных микросхем. Выставка продлится до 25 июня.

Театр

Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жюри "Кинотавра" возглавит актер Евгений Миронов
В субботу на сцену Театра Наций вновь выйдет Инна Чурикова в образе королевы Великобритании Елизаветы II в постановке пьесы британского драматурга Питера Моргана. Морган, являясь большим знатоком традиций королевского дома и автором сценария фильма "Королева", написал пьесу "Аудиенция" в 2013 году. Премьера ее состоялась в Лондоне в театре "Гилгуд". Главную роль сыграла Хелен Миррен, за что была удостоена премии Лоуренса Оливье. В пьесе описаны встречи Елизаветы II со своими премьер-министрами.

Постановку в Театре Наций осуществил Глеб Панфилов, который назвал пьесу "драмой шекспировского масштаба". При этом британский драматург Морган дал согласие на постановку только поле того, как побывал в Москве, увидел Чурикову в спектаклях "Ленкома" и был восхищен ее игрой. В русском варианте пьесы он сделал акцент на отношениях Великобритании и России.

В воскресенье на Малой сцене Электротеатра "Станиславский" покажут премьерный спектакль "Дом Бернарды Альбы" в постановке молодого режиссера Алисы Селецкой. За основу сюжета она взяла мрачную пьесу культового испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, его последнюю завершенную драму. Главной героиней истории является вдова и мать пятерых дочерей, которая одержима идеей держать траур по своему мужу в течение 8 лет. Обезумев от горя, она превращает дом в настоящую тюрьму для молодых девушек. Роли в постановке исполняют Диана Рахимова, Мария Беляева, Вера Кузнецова, Людмила Розанова и другие.

Кино

Кадр из фильма Танцовщик (2016)
© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016
Жизнь как кино: в прокат выходит "Танцовщик" о скандальном Сергее Полунине
Спустя 40 лет после выхода в прокат оскароносного фантастического триллера Ридли Скотта "Чужой", которому было суждено стать классикой жанра, создатель легендарной франшизы решил вернуться к истокам. В 2015 году режиссер объявил, что фильм "Чужой: Завет" станет первой частью новой трилогии "Чужой", близкой по сюжету к фильму 1979 года. События новой картины разворачиваются через десять лет после описанных Скоттом в "Прометее", который вышел на экраны в 2012 году.

На борту космического корабля "Завет" экипаж и две тысячи пассажиров погружены в глубокий сон, только андроид Уолтер одиноко бродит по коридорам. Корабль движется к уединенной планете Орига-6, где колонисты надеются создать новое поселение для человечества. Авария на корабле вынуждает выживших членов экипажа совершить посадку на планете, таящей в себе ужасающие сюрпризы. Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап.

Другая премьера недели, фильм "Танцовщик" режиссера Стивена Кантора, снятый при участии Дэвида Лашапеля, рассказывает о судьбе украинского артиста балета Сергея Полунина — самого молодого премьера Королевского балета Лондона. Несмотря на головокружительный успех, Полунин в возрасте 22 лет принял решение закончить карьеру. Тяжкое бремя славы довело его до грани саморазрушения, но Полунина спасла встреча с учителем. В фильм режиссера-документалиста, оскаровского номинанта Кантора вошли уникальные архивные кадры тренировок шестилетнего Полунина-гимнаста, интервью с семьей, друзьями, коллегами, современные записи, демонстрирующие жизнь Сергея на сцене и вне ее, в том числе клип Take me to Church, снятый Дэвидом Лашапелем на Гавайях.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена