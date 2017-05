Выходные в Москве: выставка де Кирико и "Аудиенция" в Театре Наций

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В выходные москвичи могут ознакомиться с метафизической живописью на выставке итальянца Джорджо де Кирико в Третьяковской галерее на Крымском валу или погрузиться в фантазии на тему будущего в центре современного искусства "Винзавод", посетить премьерный спектакль "Аудиенция" с Инной Чуриковой в роли королевы Великобритании в Театре Наций или посмотреть постановку "Дом Бернарды Альбы" в Электротеатре "Станиславский", а также увидеть в кинотеатрах перезапуск легендарного "Чужого" режиссера Ридли Скотта или документальный фильм "Танцовщик" о молодом артисте балета Сергее Полунине.

Выставки

В Третьяковской галерее на Крымском валу продолжает работу первая в современной России масштабная выставка итальянского живописца, скульптора, сценографа и поэта, одного из ведущих мастеров в искусстве ХХ века и предтечи сюрреализма Джорджо Де Кирико, которая готовилась около двух лет. В экспозиции представлено более 110 произведений живописи, графики, скульптуры, а также театральные костюмы, выполненные художником для антрепризы Сергея Дягилева к балету "Бал" (1929).

Выставка состоит из нескольких разделов. Так, "Путь метафизики" раскрывает суть метафизической живописи, погружает в круг ее основных сюжетов и приемов, "История и миф" демонстрирует, как художник интерпретировал античность и мифологические сюжеты, раздел "Старые мастера" покажет, каким образом Де Кирико примерял на себя манеру и стиль таких классических художников, как Тициан, Рубенс, Курбе. Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с архивными материалами и фотографиями.

В Цехе Красного Центра современного искусства "Винзавод" работает выставка под нравоучительным названием "Городская Сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды", созданная участниками проекта "Лаборатория городской фауны". Художники стремились показать свое видение городского ландшафта будущего, а также представить, каким образом на растения и животных повлияет тепло, выделяемое компьютерной техникой. В центре внимания "Городской сауны" оказываются три вида городских отходов: органический компост, сухие стебли борщевика и тепло раскаленных микросхем. Выставка продлится до 25 июня.

Театр

В субботу на сцену Театра Наций вновь выйдет Инна Чурикова в образе королевы Великобритании Елизаветы II в постановке пьесы британского драматурга Питера Моргана. Морган, являясь большим знатоком традиций королевского дома и автором сценария фильма "Королева", написал пьесу "Аудиенция" в 2013 году. Премьера ее состоялась в Лондоне в театре "Гилгуд". Главную роль сыграла Хелен Миррен, за что была удостоена премии Лоуренса Оливье. В пьесе описаны встречи Елизаветы II со своими премьер-министрами.

Постановку в Театре Наций осуществил Глеб Панфилов, который назвал пьесу "драмой шекспировского масштаба". При этом британский драматург Морган дал согласие на постановку только поле того, как побывал в Москве, увидел Чурикову в спектаклях "Ленкома" и был восхищен ее игрой. В русском варианте пьесы он сделал акцент на отношениях Великобритании и России.

В воскресенье на Малой сцене Электротеатра "Станиславский" покажут премьерный спектакль "Дом Бернарды Альбы" в постановке молодого режиссера Алисы Селецкой. За основу сюжета она взяла мрачную пьесу культового испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, его последнюю завершенную драму. Главной героиней истории является вдова и мать пятерых дочерей, которая одержима идеей держать траур по своему мужу в течение 8 лет. Обезумев от горя, она превращает дом в настоящую тюрьму для молодых девушек. Роли в постановке исполняют Диана Рахимова, Мария Беляева, Вера Кузнецова, Людмила Розанова и другие.

Кино

Спустя 40 лет после выхода в прокат оскароносного фантастического триллера Ридли Скотта "Чужой", которому было суждено стать классикой жанра, создатель легендарной франшизы решил вернуться к истокам. В 2015 году режиссер объявил, что фильм "Чужой: Завет" станет первой частью новой трилогии "Чужой", близкой по сюжету к фильму 1979 года. События новой картины разворачиваются через десять лет после описанных Скоттом в "Прометее", который вышел на экраны в 2012 году.

На борту космического корабля "Завет" экипаж и две тысячи пассажиров погружены в глубокий сон, только андроид Уолтер одиноко бродит по коридорам. Корабль движется к уединенной планете Орига-6, где колонисты надеются создать новое поселение для человечества. Авария на корабле вынуждает выживших членов экипажа совершить посадку на планете, таящей в себе ужасающие сюрпризы. Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап.

Другая премьера недели, фильм "Танцовщик" режиссера Стивена Кантора, снятый при участии Дэвида Лашапеля, рассказывает о судьбе украинского артиста балета Сергея Полунина — самого молодого премьера Королевского балета Лондона. Несмотря на головокружительный успех, Полунин в возрасте 22 лет принял решение закончить карьеру. Тяжкое бремя славы довело его до грани саморазрушения, но Полунина спасла встреча с учителем. В фильм режиссера-документалиста, оскаровского номинанта Кантора вошли уникальные архивные кадры тренировок шестилетнего Полунина-гимнаста, интервью с семьей, друзьями, коллегами, современные записи, демонстрирующие жизнь Сергея на сцене и вне ее, в том числе клип Take me to Church, снятый Дэвидом Лашапелем на Гавайях.