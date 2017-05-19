Выходные в Москве: выставка де Кирико и "Аудиенция" в Театре Наций

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В выходные москвичи могут ознакомиться с метафизической живописью на выставке итальянца Джорджо де Кирико в Третьяковской галерее на Крымском валу или погрузиться в фантазии на тему будущего в центре современного искусства "Винзавод", посетить премьерный спектакль "Аудиенция" с Инной Чуриковой в роли королевы Великобритании в Театре Наций или посмотреть постановку "Дом Бернарды Альбы" в Электротеатре "Станиславский", а также увидеть в кинотеатрах перезапуск легендарного "Чужого" режиссера Ридли Скотта или документальный фильм "Танцовщик" о молодом артисте балета Сергее Полунине.
Выставки
Выставка состоит из нескольких разделов. Так, "Путь метафизики" раскрывает суть метафизической живописи, погружает в круг ее основных сюжетов и приемов, "История и миф" демонстрирует, как художник интерпретировал античность и мифологические сюжеты, раздел "Старые мастера" покажет, каким образом Де Кирико примерял на себя манеру и стиль таких классических художников, как Тициан, Рубенс, Курбе. Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с архивными материалами и фотографиями.
В Цехе Красного Центра современного искусства "Винзавод" работает выставка под нравоучительным названием "Городская Сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды", созданная участниками проекта "Лаборатория городской фауны". Художники стремились показать свое видение городского ландшафта будущего, а также представить, каким образом на растения и животных повлияет тепло, выделяемое компьютерной техникой. В центре внимания "Городской сауны" оказываются три вида городских отходов: органический компост, сухие стебли борщевика и тепло раскаленных микросхем. Выставка продлится до 25 июня.
Театр
Постановку в Театре Наций осуществил Глеб Панфилов, который назвал пьесу "драмой шекспировского масштаба". При этом британский драматург Морган дал согласие на постановку только поле того, как побывал в Москве, увидел Чурикову в спектаклях "Ленкома" и был восхищен ее игрой. В русском варианте пьесы он сделал акцент на отношениях Великобритании и России.
В воскресенье на Малой сцене Электротеатра "Станиславский" покажут премьерный спектакль "Дом Бернарды Альбы" в постановке молодого режиссера Алисы Селецкой. За основу сюжета она взяла мрачную пьесу культового испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, его последнюю завершенную драму. Главной героиней истории является вдова и мать пятерых дочерей, которая одержима идеей держать траур по своему мужу в течение 8 лет. Обезумев от горя, она превращает дом в настоящую тюрьму для молодых девушек. Роли в постановке исполняют Диана Рахимова, Мария Беляева, Вера Кузнецова, Людмила Розанова и другие.
Кино
На борту космического корабля "Завет" экипаж и две тысячи пассажиров погружены в глубокий сон, только андроид Уолтер одиноко бродит по коридорам. Корабль движется к уединенной планете Орига-6, где колонисты надеются создать новое поселение для человечества. Авария на корабле вынуждает выживших членов экипажа совершить посадку на планете, таящей в себе ужасающие сюрпризы. Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап.
Другая премьера недели, фильм "Танцовщик" режиссера Стивена Кантора, снятый при участии Дэвида Лашапеля, рассказывает о судьбе украинского артиста балета Сергея Полунина — самого молодого премьера Королевского балета Лондона. Несмотря на головокружительный успех, Полунин в возрасте 22 лет принял решение закончить карьеру. Тяжкое бремя славы довело его до грани саморазрушения, но Полунина спасла встреча с учителем. В фильм режиссера-документалиста, оскаровского номинанта Кантора вошли уникальные архивные кадры тренировок шестилетнего Полунина-гимнаста, интервью с семьей, друзьями, коллегами, современные записи, демонстрирующие жизнь Сергея на сцене и вне ее, в том числе клип Take me to Church, снятый Дэвидом Лашапелем на Гавайях.