Медведев поздравил с 60-летием режиссера Евгения Марчелли

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием худрука Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле, режиссера Евгения Марчелли, назвав его одним из самых ярких и талантливых современных режиссеров, сообщается на сайте кабмина.

"Вы – один из самых ярких и талантливых современных режиссеров, художник и экспериментатор, создающий уникальные спектакли. Ваши постановки отличаются особым творческим почерком, славятся оригинальным прочтением классики, смелыми и ироничными интерпретациями, новыми сценическими решениями и прекрасным актерским ансамблем. Именно такими стали "Екатерина Ивановна", "Без названия", "Вишневый сад", "Чайка. Эскиз", — говорится, в частности, в телеграмме.

Медведев отметил, что в своих постановках режиссер ведет "откровенный разговор со зрителем о чувствах и переживаниях, тайнах человеческой души, вере и надежде", и потому его работы всегда становятся настоящим театральным событием, дарят зрителям незабываемые впечатления и всегда находят отклик в их сердцах.

Евгений Марчелли родился в 1957 году, окончил актёрское отделение Ярославского театрального училища, потом — Театральное училище им. Б. Щукина по специальности "режиссёр драматического театра". После учебы работал режиссером-постановщиком в театре города Советска, в 1991 году стал его главным режиссером. В последующие годы работал в Театре им. Вахтангова в Москве, в Калининградском театре драмы, в Театре драмы в Омске. В настоящий момент — художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова.