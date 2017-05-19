Медведев поздравил с 60-летием режиссера Евгения Марчелли

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием худрука Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле, режиссера Евгения Марчелли, назвав его одним из самых ярких и талантливых современных режиссеров, сообщается на сайте кабмина.
Медведев отметил, что в своих постановках режиссер ведет "откровенный разговор со зрителем о чувствах и переживаниях, тайнах человеческой души, вере и надежде", и потому его работы всегда становятся настоящим театральным событием, дарят зрителям незабываемые впечатления и всегда находят отклик в их сердцах.
Евгений Марчелли родился в 1957 году, окончил актёрское отделение Ярославского театрального училища, потом — Театральное училище им. Б. Щукина по специальности "режиссёр драматического театра". После учебы работал режиссером-постановщиком в театре города Советска, в 1991 году стал его главным режиссером. В последующие годы работал в Театре им. Вахтангова в Москве, в Калининградском театре драмы, в Театре драмы в Омске. В настоящий момент — художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова.