"Неотразимо страшно": журналистов в Каннах поразила "Нелюбовь" Звягинцева

Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017

Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Павел Гайков. "Убедительно ярко и страстно", "завораживающе напряженно", "реалистично, но метафорично" — иностранные журналисты не жалеют эпитетов, чтобы поделиться впечатлением, которое произвела на них драма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", открывшая 17 мая конкурсные показы 70-го Каннского кинофестиваля.

Кинокритик британской The Guardian Питер Брэдшоу сравнивает драматический накал "Нелюбви" с произведениями классиков: Бергмана, Антониони, Ханеке. "Этот фильм предлагает один из самых немыслимых конфликтов. Он бросает вызов самоуспокоенности семейной жизни, мнению о том, что иметь детей — это нравственная ценность сама по себе, долг, одновременно являющийся наградой, после исполнения которого уже не требуется больше никаких проявлений любви", — пишет Брэдшоу и ставит фильму Звягинцева пять баллов из пяти.

"Нелюбовь" — это безжалостный взгляд на чрезмерный эгоизм современного общества, перенасыщенного информацией. Каждый его представитель живет с опущенной головой и не хочет обращать внимания на свои недостатки", — сообщает на страницах сайта Каннского кинофестиваля обозреватель Le Monde и France Press Бенуа Паван. Он отмечает, что новая работа Звягинцева очень близка по духу знаменитому фильму Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни".

В центре сюжета "Нелюбви" — московская семья среднего достатка на грани развода. Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) собираются продать свою квартиру и разъехаться. У каждого из них — новая любовь, в их жизни больше нет места для 12-летнего сына Алеши (Матвей Новиков), появившегося на свет вопреки желанию родителей и ставшего некрепким фундаментом этого несчастливого семейства.

Во время ссоры Женя заявляет мужу, что никогда не любила ни его, ни сына, и предлагает отправить ребенка в интернат, а потом в армию. Оба признают, что своевременный аборт был бы лучшим решением. Алеша, случайно подслушавший этот диалог, вскоре пропадает без вести, а родители отправляются на его поиски.

"Но нет, "Нелюбовь" — это не история о том, как поиски Алеши снова объединяют Бориса и Женю или хотя бы заставляют их одуматься и перестать ненавидеть друг друга, — пишет обозреватель Variety Оуэн Глиберман, отмечая "социально реалистический, хичкоковский" стиль картины. — Все, что происходит дальше, мощно и неочевидно одновременно, а тематика фильма выходит далеко за рамки истории одной погибшей семьи".

© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" © Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

Критики сравнивают "Нелюбовь" с предыдущей работой Звягинцева — "Левиафаном", награжденным три года назад здесь же, в Каннах, премией за лучший сценарий. Обе картины блестяще передают масштаб и глубину кризиса, с которым сталкиваются их герои, обе являются притчами, мораль которых выходит далеко за рамки сюжета, распространяясь на всю российскую действительность. Но если в "Левиафане" Звягинцев рассматривал "внешнюю" сторону российского общества, выраженную в коррупции и произволе, то "Нелюбовь" обращает внимание на его коренное устройство — семейные отношения, которые также оказываются глубоко прогнившими.

"Это гниль, которая передается по наследству от родителей детям до тех пор, пока не поразит все общество, — пишет обозреватель популярного веб-издания The Wrap Стив Понд. — Эта гниль вырастает из жизненных неудач и почти (хотя не полностью) убивает в людях все, что в них есть человеческого. "Нелюбовь" можно рассматривать как историю одного пропавшего ребенка — и она разобьет вам сердце. Но в ней можно увидеть и рассказ о стране, которая потеряла свою душу. И в этом вы тоже не ошибетесь".

Журналист The Wrap надеется, что именно "Нелюбовь" будет выдвинута от России на соискание "Оскара", а каннское жюри не оставит фильм без внимания: "Очень хороший старт конкурсной программы", — заключает Понд.

© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" © Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

"Нелюбовь" — одно из самых прочувствованных и берущих за душу произведений режиссера — открывает Каннский фестиваль 2017 года под знаком размышлений, — пишет итальянский критик Вирджиния Кампионе. — Герои Звягинцева существуют в безмолвном осознании собственной ответственности, двигаясь навстречу заслуженному, по их представлению, злу и не надеясь извлечь из своего пути никакого урока, чувствуя границы нависшего над ними неотвратимого конца света, лишающего события их жизни значения перед лицом проблем окружающего мира. Персонажи живут, путая притяжение и секс с любовью, отрекаясь от прошлого, которое они по определению считают хуже настоящего и для которого уже не существует места в будущем".

Кинокритик Лесли Фельперин на страницах The Hollywood Reporter отмечает выдающуюся работу всех создателей картины, перечисляет имена композитора Евгения Гальперина, режиссера монтажа Анны Масс, художника Андрея Понкратова, оператора Михаила Кричмана, "влюбленного в каждое окно с каплями дождя". Также она хвалит актерский ансамбль — и самого Звягинцева, который и в этом фильме "придерживается высоких производственных стандартов, принесших ему известность" и "демонстрирует невероятный талант к созданию идеальных драматических миров, иллюстрирующих патологические проблемы российского общества".

"Самое главное: в фильме "Нелюбовь" пульсирует сила мощного, строгого кино, складывающегося из кадров и движений камеры, обладающих монументальной выразительной силой, выверенных безупречной режиссурой", — соглашается с коллегой итальянский критик Антон Джулио Онофри.

"Фильм Звягинцева сорвал продолжительные аплодисменты у обычно сдержанных участников вечерней пресс-конференции, — рассказывает бразильский критик Мариан Морисава. — Как правило, от российского кино — по крайней мере, в его фестивальном формате — не ожидают киношедевров. Однако "Нелюбовь" Андрея Звягинцева не стала очередным разочарованием. Не подкачало и качество картины, которая мощно открыла конкурс после не слишком внятного внеконкурсного показа французского фильма "Призраки Исмаэля" режиссера Арно Деплешена".

Независимо от того, как примет работу Звягинцева жюри в Каннах, "Нелюбовь" станет хитом международных продаж, убежден The Hollywood Reporter. Словно в подтверждение этих слов накануне из Канн пришла новость о том, что прокатом российской картины в Америке будет заниматься один из крупнейших дистрибьюторов независимого и авторского кино — Sony Pictures Classics, который "прокатывал" и "Левиафана". В российских кинотеатрах новый фильм Звягинцева появится 1 июня.