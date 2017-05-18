США
18.0518 мая17:36МСК
USD57.47+0.73
EUR64.00+1.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Неотразимо страшно": журналистов в Каннах поразила "Нелюбовь" Звягинцева

17:0518.05.2017
(обновлено: 17:23 18.05.2017)
01900
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Павел Гайков. "Убедительно ярко и страстно", "завораживающе напряженно", "реалистично, но метафорично" — иностранные журналисты не жалеют эпитетов, чтобы поделиться впечатлением, которое произвела на них драма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", открывшая 17 мая конкурсные показы 70-го Каннского кинофестиваля. 

Кинокритик британской The Guardian Питер Брэдшоу сравнивает драматический накал "Нелюбви" с произведениями классиков: Бергмана, Антониони, Ханеке. "Этот фильм предлагает один из самых немыслимых конфликтов. Он бросает вызов самоуспокоенности семейной жизни, мнению о том, что иметь детей — это нравственная ценность сама по себе, долг, одновременно являющийся наградой, после исполнения которого уже не требуется больше никаких проявлений любви", — пишет Брэдшоу и ставит фильму Звягинцева пять баллов из пяти. 

"Нелюбовь" — это безжалостный взгляд на чрезмерный эгоизм современного общества, перенасыщенного информацией. Каждый его представитель живет с опущенной головой и не хочет обращать внимания на свои недостатки", — сообщает на страницах сайта Каннского кинофестиваля обозреватель Le Monde и France Press Бенуа Паван. Он отмечает, что новая работа Звягинцева очень близка по духу знаменитому фильму Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни". 

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев, актриса Марьяна Спивак и актер Алексей Рогозин во время фотоколла фильма "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале. 18 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Андрей Звягинцев, актриса Марьяна Спивак и актер Алексей Рогозин во время фотоколла фильма "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале. 18 мая 2017

В центре сюжета "Нелюбви" — московская семья среднего достатка на грани развода. Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) собираются продать свою квартиру и разъехаться. У каждого из них — новая любовь, в их жизни больше нет места для 12-летнего сына Алеши (Матвей Новиков), появившегося на свет вопреки желанию родителей и ставшего некрепким фундаментом этого несчастливого семейства.

Режиссер Андрей Звягинцев во время фотоколла фильма Нелюбовь во время Каннского кинофестиваля. 18 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Журналисты на Каннском фестивале приняли аплодисментами фильм "Нелюбовь"
Во время ссоры Женя заявляет мужу, что никогда не любила ни его, ни сына, и предлагает отправить ребенка в интернат, а потом в армию. Оба признают, что своевременный аборт был бы лучшим решением. Алеша, случайно подслушавший этот диалог, вскоре пропадает без вести, а родители отправляются на его поиски. 

"Но нет, "Нелюбовь" — это не история о том, как поиски Алеши снова объединяют Бориса и Женю или хотя бы заставляют их одуматься и перестать ненавидеть друг друга, — пишет обозреватель Variety Оуэн Глиберман, отмечая "социально реалистический, хичкоковский" стиль картины. — Все, что происходит дальше, мощно и неочевидно одновременно, а тематика фильма выходит далеко за рамки истории одной погибшей семьи".

© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна МатвееваФильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

Критики сравнивают "Нелюбовь" с предыдущей работой Звягинцева — "Левиафаном", награжденным три года назад здесь же, в Каннах, премией за лучший сценарий. Обе картины блестяще передают масштаб и глубину кризиса, с которым сталкиваются их герои, обе являются притчами, мораль которых выходит далеко за рамки сюжета, распространяясь на всю российскую действительность. Но если в "Левиафане" Звягинцев рассматривал "внешнюю" сторону российского общества, выраженную в коррупции и произволе, то "Нелюбовь" обращает внимание на его коренное устройство — семейные отношения, которые также оказываются глубоко прогнившими. 

"Это гниль, которая передается по наследству от родителей детям до тех пор, пока не поразит все общество, — пишет обозреватель популярного веб-издания The Wrap Стив Понд. — Эта гниль вырастает из жизненных неудач и почти (хотя не полностью) убивает в людях все, что в них есть человеческого. "Нелюбовь" можно рассматривать как историю одного пропавшего ребенка — и она разобьет вам сердце. Но в ней можно увидеть и рассказ о стране, которая потеряла свою душу. И в этом вы тоже не ошибетесь".

Журналист The Wrap надеется, что именно "Нелюбовь" будет выдвинута от России на соискание "Оскара", а каннское жюри не оставит фильм без внимания: "Очень хороший старт конкурсной программы", — заключает Понд.

© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна МатвееваФильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева
Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

"Нелюбовь" — одно из самых прочувствованных и берущих за душу произведений режиссера — открывает Каннский фестиваль 2017 года под знаком размышлений, — пишет итальянский критик Вирджиния Кампионе. — Герои Звягинцева существуют в безмолвном осознании собственной ответственности, двигаясь навстречу заслуженному, по их представлению, злу и не надеясь извлечь из своего пути никакого урока, чувствуя границы нависшего над ними неотвратимого конца света, лишающего события их жизни значения перед лицом проблем окружающего мира. Персонажи живут, путая притяжение и секс с любовью, отрекаясь от прошлого, которое они по определению считают хуже настоящего и для которого уже не существует места в будущем".

Александр Роднянский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Роднянский рассказал, почему фильм "Нелюбовь" сняли без госучастия
Кинокритик Лесли Фельперин на страницах The Hollywood Reporter отмечает выдающуюся работу всех создателей картины, перечисляет имена композитора Евгения Гальперина, режиссера монтажа Анны Масс, художника Андрея Понкратова, оператора Михаила Кричмана, "влюбленного в каждое окно с каплями дождя". Также она хвалит актерский ансамбль — и самого Звягинцева, который и в этом фильме "придерживается высоких производственных стандартов, принесших ему известность" и "демонстрирует невероятный талант к созданию идеальных драматических миров, иллюстрирующих патологические проблемы российского общества". 

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев и актриса Марьяна Спивак во время фотоколла фильма "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале. 18 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Андрей Звягинцев и актриса Марьяна Спивак во время фотоколла фильма "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале. 18 мая 2017

"Самое главное: в фильме "Нелюбовь" пульсирует сила мощного, строгого кино, складывающегося из кадров и движений камеры, обладающих монументальной выразительной силой, выверенных безупречной режиссурой", — соглашается с коллегой итальянский критик Антон Джулио Онофри.

Международный постер фильма Движение вверх
© Фото : предоставлено "Централ партнершип"
Не только Звягинцев: с чем едут в Канны российские продюсеры
"Фильм Звягинцева сорвал продолжительные аплодисменты у обычно сдержанных участников вечерней пресс-конференции, — рассказывает бразильский критик Мариан Морисава. — Как правило, от российского кино — по крайней мере, в его фестивальном формате — не ожидают киношедевров. Однако "Нелюбовь" Андрея Звягинцева не стала очередным разочарованием. Не подкачало и качество картины, которая мощно открыла конкурс после не слишком внятного внеконкурсного показа французского фильма "Призраки Исмаэля" режиссера Арно Деплешена".

Независимо от того, как примет работу Звягинцева жюри в Каннах, "Нелюбовь" станет хитом международных продаж, убежден The Hollywood Reporter. Словно в подтверждение этих слов накануне из Канн пришла новость о том, что прокатом российской картины в Америке будет заниматься один из крупнейших дистрибьюторов независимого и авторского кино — Sony Pictures Classics, который "прокатывал" и "Левиафана". В российских кинотеатрах новый фильм Звягинцева появится 1 июня.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена