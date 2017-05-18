"Неотразимо страшно": журналистов в Каннах поразила "Нелюбовь" Звягинцева

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Павел Гайков. "Убедительно ярко и страстно", "завораживающе напряженно", "реалистично, но метафорично" — иностранные журналисты не жалеют эпитетов, чтобы поделиться впечатлением, которое произвела на них драма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", открывшая 17 мая конкурсные показы 70-го Каннского кинофестиваля.
Кинокритик британской The Guardian Питер Брэдшоу сравнивает драматический накал "Нелюбви" с произведениями классиков: Бергмана, Антониони, Ханеке. "Этот фильм предлагает один из самых немыслимых конфликтов. Он бросает вызов самоуспокоенности семейной жизни, мнению о том, что иметь детей — это нравственная ценность сама по себе, долг, одновременно являющийся наградой, после исполнения которого уже не требуется больше никаких проявлений любви", — пишет Брэдшоу и ставит фильму Звягинцева пять баллов из пяти.
"Нелюбовь" — это безжалостный взгляд на чрезмерный эгоизм современного общества, перенасыщенного информацией. Каждый его представитель живет с опущенной головой и не хочет обращать внимания на свои недостатки", — сообщает на страницах сайта Каннского кинофестиваля обозреватель Le Monde и France Press Бенуа Паван. Он отмечает, что новая работа Звягинцева очень близка по духу знаменитому фильму Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни".
В центре сюжета "Нелюбви" — московская семья среднего достатка на грани развода. Женя (Марьяна Спивак) и Борис (Алексей Розин) собираются продать свою квартиру и разъехаться. У каждого из них — новая любовь, в их жизни больше нет места для 12-летнего сына Алеши (Матвей Новиков), появившегося на свет вопреки желанию родителей и ставшего некрепким фундаментом этого несчастливого семейства.
"Но нет, "Нелюбовь" — это не история о том, как поиски Алеши снова объединяют Бориса и Женю или хотя бы заставляют их одуматься и перестать ненавидеть друг друга, — пишет обозреватель Variety Оуэн Глиберман, отмечая "социально реалистический, хичкоковский" стиль картины. — Все, что происходит дальше, мощно и неочевидно одновременно, а тематика фильма выходит далеко за рамки истории одной погибшей семьи".
Критики сравнивают "Нелюбовь" с предыдущей работой Звягинцева — "Левиафаном", награжденным три года назад здесь же, в Каннах, премией за лучший сценарий. Обе картины блестяще передают масштаб и глубину кризиса, с которым сталкиваются их герои, обе являются притчами, мораль которых выходит далеко за рамки сюжета, распространяясь на всю российскую действительность. Но если в "Левиафане" Звягинцев рассматривал "внешнюю" сторону российского общества, выраженную в коррупции и произволе, то "Нелюбовь" обращает внимание на его коренное устройство — семейные отношения, которые также оказываются глубоко прогнившими.
"Это гниль, которая передается по наследству от родителей детям до тех пор, пока не поразит все общество, — пишет обозреватель популярного веб-издания The Wrap Стив Понд. — Эта гниль вырастает из жизненных неудач и почти (хотя не полностью) убивает в людях все, что в них есть человеческого. "Нелюбовь" можно рассматривать как историю одного пропавшего ребенка — и она разобьет вам сердце. Но в ней можно увидеть и рассказ о стране, которая потеряла свою душу. И в этом вы тоже не ошибетесь".
Журналист The Wrap надеется, что именно "Нелюбовь" будет выдвинута от России на соискание "Оскара", а каннское жюри не оставит фильм без внимания: "Очень хороший старт конкурсной программы", — заключает Понд.
"Нелюбовь" — одно из самых прочувствованных и берущих за душу произведений режиссера — открывает Каннский фестиваль 2017 года под знаком размышлений, — пишет итальянский критик Вирджиния Кампионе. — Герои Звягинцева существуют в безмолвном осознании собственной ответственности, двигаясь навстречу заслуженному, по их представлению, злу и не надеясь извлечь из своего пути никакого урока, чувствуя границы нависшего над ними неотвратимого конца света, лишающего события их жизни значения перед лицом проблем окружающего мира. Персонажи живут, путая притяжение и секс с любовью, отрекаясь от прошлого, которое они по определению считают хуже настоящего и для которого уже не существует места в будущем".
"Самое главное: в фильме "Нелюбовь" пульсирует сила мощного, строгого кино, складывающегося из кадров и движений камеры, обладающих монументальной выразительной силой, выверенных безупречной режиссурой", — соглашается с коллегой итальянский критик Антон Джулио Онофри.
Независимо от того, как примет работу Звягинцева жюри в Каннах, "Нелюбовь" станет хитом международных продаж, убежден The Hollywood Reporter. Словно в подтверждение этих слов накануне из Канн пришла новость о том, что прокатом российской картины в Америке будет заниматься один из крупнейших дистрибьюторов независимого и авторского кино — Sony Pictures Classics, который "прокатывал" и "Левиафана". В российских кинотеатрах новый фильм Звягинцева появится 1 июня.