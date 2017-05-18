Ситковецкий: Стравинский - самый выдающийся музыкальный хамелеон

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий, создавший спектакль "Черт, солдат и скрипка" по мотивам "Истории солдата" Игоря Стравинского, в интервью РИА Новости назвал Стравинского выдающимся музыкальным хамелеоном.

"Стравинский же безумно интересен, потому что он — самый выдающийся музыкальный хамелеон. Причем, высочайшего пошиба… Как хамелеон, который менял стили с такой виртуозностью", — отметил Ситковецкий.

По словам музыканта, он всю жизнь собирал впечатления о Стравинском от людей, которые его видели, знали.

"И ясно совершенно, что у него было невероятное восприятие… Он ловил какие-то флюиды и волны в воздухе, как мало кто. Думаю, что в этом причина его хамелеонства: он чувствовал и воспринимал невероятно быстро и остро все новые идеи, которые витали в воздухе. Интерпретировал в свою пользу, а потом шел дальше. Не останавливался никогда", — подчеркнул Ситковецкий.

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