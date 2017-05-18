Ситковецкий: спектакль по мотивам "Истории солдата" очень актуален

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий, автор идеи спектакля "Черт, солдат и скрипка", премьера которой состоится в Москве 19 мая, считает, что постановка спектакля по мотивам "Истории солдата" Игоря Стравинского сегодня очень актуальна.

По словам Ситковецкого, автор нового текста Михаил Успенский еще в 2011 году написал провидческие слова: "Шел солдат своей страны с необъявленной войны".

"Более тупиковую ситуацию в мире, чем сейчас, себе трудно представить, причем это ощущается по всему миру…. Весь мир будоражит. Идет необъявленная война. Идет на многих фронтах. Поэтому мне кажется, что дать "Историю солдата" сейчас — это очень вовремя. Я не стал ждать 2018 года (год столетия премьеры), надо сейчас — вчера было рано, а завтра будет поздно", — подчеркнул Ситковецкий в интервью РИА Новости.

Музыкант добавил, что премьера "Истории солдата" Стравинского состоялась в Лозанне в 1918 году, "и тогда, это, конечно, было связано с концом первой мировой войны".

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