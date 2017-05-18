Скрипач Ситковецкий даст концерт в Москве в октябре

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий после московской премьеры "Черт, солдат и скрипка", которая состоится 19 мая, вернется с концертом в Москву в октябре.

"В Москве 25 октября у меня состоится концерт в Большом зале консерватории. В программе произведения Чайковского и Стравинского. Состоится российская премьера дивертисмента для скрипки с оркестром, созданного мной на базе балета "Поцелуй феи". Кстати, этот балет композитор посвятил памяти Петра Ильича Чайковского. Так что все к месту", — сказал музыкант в интервью РИА Новости.

Что касается произведений Чайковского, то, по словам Ситковецкого, в этот вечер будут исполнены скрипичный концерт и пьеса для скрипки с оркестром "Размышление" композитора. Также прозвучат фрагменты музыки балета Игоря Стравинского "Поцелуй феи".

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