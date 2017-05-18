Башмет откроет цикл творческих вечеров "Вокзал мечты" 25 мая

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Музыкант Юрий Башмет 25 мая откроет цикл творческих вечеров "Вокзал мечты" в Башмет-центре, где исполнит свои любимые произведения в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как отмечается, Башмет также расскажет истории о гостях своей телепрограммы "Вокзал мечты", которая выходит на канале "Культура" с 1998 года.

"Слова "вокзал мечты" много для меня значат. Такой вокзал я увидел в маленьком немецком городе: на первом этаже там находилась постоянная выставка скульптур Ханса Арпа, на втором — концертный зал, на открытии которого выступал Брамс. Поездов почти не слышно, есть еще широкий балкон с видом на Рейн. Лучшего места, где встречаются искусство и повседневность, просто не найти", — приводятся в сообщении слова Башмета.

По данным портала, слушатели вечера также встретятся с актером Олегом Меньшиковым, режиссером Никитой Михалковым и другими деятелями искусства.