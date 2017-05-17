Красный цвет и палящее солнце: открытие Каннского фестиваля

КАНН, 17 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Семидесятый Каннский фестиваль открылся на Лазурном берегу Франции — перед фанатами и журналистами, съехавшимися на главное событие в мире кино, под жарким южным солнцем продефилировали Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Ума Турман и Марийон Котийяр.

Красный цвет фестиваля

Цветом этого юбилейного года был выбран томатно-красный. Прямо под стать знаменитой красной дорожке, которую перекладывают как минимум три раза в день, Дворец фестивалей украсили огромным плакатом, на котором изображена Клаудия Кардинале, пойманная в прыжке с развивающимися волосами и юбкой. Прямо напротив входа во Дворец столпились неистово кричащие фанаты. Некоторые звезды перед тем как отправиться на традиционное дефиле перед кинопоказом подходят к ним, чтобы раздать автографы и сделать пару селфи. Неаккредитованные фотографы запечатлевают это, стоя на железных стремянках, место для которых они занимают за несколько дней до начала фестиваля. Те же журналисты, которым повезло больше, стоят у красной дорожки в вечерних платьях и смокингах — на снобском Каннском фестивале в другом виде на это священнодействие не пускают. Они тоже ведут себя шумно и постоянно кричат проходящим актерам, режиссерам и актрисам: "Посмотри на меня!". Всех гостей у входа во дворец приветствует директор фестиваля Тьерри Фремо.

Открытые плечи

Актриса Эль Фаннинг, которая на прошлый фестиваль приезжала с шокирующим "Неоновым демоном" Николаса Виндинга Рефна, в этом году сыграла в фильме Софии Копполы "Роковое искушение". Она продефилировала перед кричащими фотографами в белом атласном, практически свадебном платье со шлейфом. Председатель жюри "Особого взгляда" Ума Турман проследовала во дворец в длинном кремово-розовом платье. Нежно розовый предпочла и модель Белла Хадид. Главный тренд на дорожке в этом году — открытые плечи и грудь. Такой фасон выбрала и Джулиана Мур в багровом длинном платье с кружевом и Сьюзан Сарандон в ультрамодном бархате.

Жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар, вместе с ним фильмы киносмотра будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо. По традиции они вышли на дорожку вместе. При этом Честейн появилась перед фотографами и фанатами в летящем лиловом платье от Elie Saab, а Альмодовар не изменил своим черным солнечным очкам и художественно растрепанной шевелюре.

Фильм открытия

Фильмом открытия в этот юбилейный год был выбран "Призраки Исмаеля" Арно Деплешена. В нем рассказывается про стареющего режиссера в исполнении Матье Амальрика, который двадцать лет назад потерял свою молодую жену. Он начинает новую жизнь с Сильвией в исполнении Шарлотты Гинзбург, однако однажды без следа исчезнувшая Карлотта появляется на пороге их дома. Параллельно в картине показаны съемки фильма про молодого дипломата, которого сыграл Луи Гаррель. Актеры появились на дорожке вместе — Гинзбург выбрала для открытия блестящее ультра короткое серебряное платье, а Котийяр, наоборот, отдала дань классике в своем черном длинном платье с открытыми плечами и вырезом до бедра. При входе в зал Люмьер они проследовали на режиссерский ряд под аплодисменты всего зала.

В основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.

От России в основном конкурсе будет представлен фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который рассказывает про семейную пару, нелегко переживающую развод. Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения своих героев в привычных для зрителя бытовых обстоятельствах. Для Канна режиссер впервые принялся за монтаж картины еще до окончания съемок и еле успел отправить ее на конкурс. Во второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать еще один российский проект — фильм "Теснота" режиссера Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова.