Уилл Смит заявил, что приехал в Канны "из эгоистичных побуждений"

КАНН, 17 мая — РИА Новости. Актер и продюсер Уилл Смит, который вошел в жюри основного конкурса Каннского фестиваля в этом году, заявил, что приехал на киносмотр "из эгоистичных побуждений".

"Я очень взволнован, что стал частью Каннского кинофестиваля. Я вырос в западной Филадельфии, так что вы сами понимаете, что от нее очень далеко до Каннского фестиваля, который является самым престижными мероприятием в мире кино, далеко. Я очень взволнован, я здесь, чтобы учиться, где существует такой высокий уровень искусства, где все соединяется, и ты никогда не знаешь, что произойдет дальше… Я на самом деле здесь из эгоистичных побуждений", — сказал Смит журналистам в среду.

Актер признался, что был в ужасе, когда ему сказали, что он будет смотреть по два-три фильма в день. "Я думаю, когда я в последний раз посмотрел три фильма за один день, мне было 14 лет. Два-три фильма в день — это много, но я очень жду этого", — отметил Смит.

Еще одна проблема, по его словам, состоит в том, что первый фильм надо смотреть в 8.30 утра. "Я буду ложиться спать ночью, обещаю, подойду к этому ответственно", — подчеркнул он.

Смит добавил, что привнесет в жюри "афроамериканскую точку зрения".

Уилл Смит рассказал журналистам, что по прибытии в Канн планировал быть "сексуальным", одетым в стиле южного берега Франции, однако когда понял, что ему нужно будет вставать на первый просмотр фильма к 8.30 утра и отсматривать по три картины в день, решил, что все-таки главное — это комфорт.

Жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар, вместе с ним фильмы киносмотра будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо.