Артисты из 25 стран примут участие в фестивале "Золотой Витязь" в Крыму

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Международный кинофорум "Золотой Витязь", который откроется в Севастополе 22 мая, объединит кинематографистов из 25 стран; почетным гостями фестиваля станут Ольга Кабо, Людмила Чурсина и другие актеры, сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.

Кинофестиваль "Золотой Витязь", президентом которого является народный артист России Николай Бурляев, впервые состоялся в 1992 году. Он проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Конкурсная программа форума состоит из семи номинаций, в каждой из которых международное жюри присуждает статуэтки "золотого", "серебряного" и "бронзового" витязей.

"Международный кинофорум "Золотой Витязь" пройдет в Севастополе 22-31 мая и соберет актеров, режиссеров и музыкантов из 25 стран мира. На XXVI кинофоруме покажут 183 фильма, в том числе игровые и анимационные, телевизионные и документальные, короткометражные картины, дебютные и студенческие ленты", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что почетными гостями фестиваля станут российские актеры Ольга Кабо, Сергей Шакуров, Людмила Чурсина, Елена Захарова, Сергей Маховиков, Владимир Гостюхин и Инга Шатова, специальным гостем организаторы смотра объявили югославского актера сербского происхождения Гойко Митича.

Фестиваль организован при поддержке Минкультуры РФ, правительства Севастополя, Союза кинематографистов и Госфильмофонда России.

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