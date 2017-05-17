Артисты из 25 стран примут участие в фестивале "Золотой Витязь" в Крыму

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Международный кинофорум "Золотой Витязь", который откроется в Севастополе 22 мая, объединит кинематографистов из 25 стран; почетным гостями фестиваля станут Ольга Кабо, Людмила Чурсина и другие актеры, сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.
"Международный кинофорум "Золотой Витязь" пройдет в Севастополе 22-31 мая и соберет актеров, режиссеров и музыкантов из 25 стран мира. На XXVI кинофоруме покажут 183 фильма, в том числе игровые и анимационные, телевизионные и документальные, короткометражные картины, дебютные и студенческие ленты", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что почетными гостями фестиваля станут российские актеры Ольга Кабо, Сергей Шакуров, Людмила Чурсина, Елена Захарова, Сергей Маховиков, Владимир Гостюхин и Инга Шатова, специальным гостем организаторы смотра объявили югославского актера сербского происхождения Гойко Митича.
Фестиваль организован при поддержке Минкультуры РФ, правительства Севастополя, Союза кинематографистов и Госфильмофонда России.
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