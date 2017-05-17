Церемония прощания с Олегом Видовым пройдет в Лос-Анджелесе 20 мая

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Церемония прощания с ушедшим из жизни советским актером Олегом Видовым состоится в субботу в Лос-Анджелесе, сообщила его вдова Джоан Борстен.

"Церемония прощания с Олегом состоится в субботу в 13 часов на (кладбище) Hollywood Forever ("Голливуд навсегда") по адресу: бульвар Санта Моника, 6000 в Лос-Анджелесе", — написала она на своей странице в Facebook . Знакомые, друзья и поклонники актера оставляют на ее странице слова соболезнования.

Как рассказала Борстен, "мой чудесный муж и друг, которого я встретила в Риме почти 32 года назад в доме Ричарда и Франчески Харрисон, ушел из жизни спокойно и с достоинством минувшей ночью". Она сообщила, что актер "вел долгую и тихую войну с множественной миеломой (болезнь Рустицкого-Калера).

"Сергей, Аня и я были с ним (в эту минуту) и с тех пор, как он вернулся домой в прошлый понедельник после недели, проведенной в больнице", — написала вдова. По ее совам, каждый день семья пересматривала фильмы с участием Видова.

Кладбище "Голливуд навсегда" является одним из старейших в Лос-Аднжелесе. На нем захоронены множество деятелей киноиндустрии США: режиссеры, актеры, сценаристы. Среди захороненных здесь немало выходцев из императорской и советской России: балерина Тамара Туманова, актеры Владимир Соколов и Михаил Визаров, скрипач Иосиф Ахрон, славист и историк Владимир Марков, ряд военных-участников Белого движения и другие.