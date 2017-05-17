Церемония прощания с Олегом Видовым пройдет в Лос-Анджелесе 20 мая
18:3317.05.2017
(обновлено: 18:40 17.05.2017)
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Церемония прощания с ушедшим из жизни советским актером Олегом Видовым состоится в субботу в Лос-Анджелесе, сообщила его вдова Джоан Борстен.
"Церемония прощания с Олегом состоится в субботу в 13 часов на (кладбище) Hollywood Forever ("Голливуд навсегда") по адресу: бульвар Санта Моника, 6000 в Лос-Анджелесе", — написала она на своей странице в Facebook
. Знакомые, друзья и поклонники актера оставляют на ее странице слова соболезнования.
Как рассказала Борстен, "мой чудесный муж и друг, которого я встретила в Риме почти 32 года назад в доме Ричарда и Франчески Харрисон, ушел из жизни спокойно и с достоинством минувшей ночью". Она сообщила, что актер "вел долгую и тихую войну с множественной миеломой (болезнь Рустицкого-Калера).
"Сергей, Аня и я были с ним (в эту минуту) и с тех пор, как он вернулся домой в прошлый понедельник после недели, проведенной в больнице", — написала вдова. По ее совам, каждый день семья пересматривала фильмы с участием Видова.
Кладбище "Голливуд навсегда" является одним из старейших в Лос-Аднжелесе. На нем захоронены множество деятелей киноиндустрии США: режиссеры, актеры, сценаристы. Среди захороненных здесь немало выходцев из императорской и советской России: балерина Тамара Туманова, актеры Владимир Соколов и Михаил Визаров, скрипач Иосиф Ахрон, славист и историк Владимир Марков, ряд военных-участников Белого движения и другие.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветский, российский и американский киноактер и режиссер Олег Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области в семье учительницы и экономиста. Позднее вместе с матерью переехал в Москву.
Советский, российский и американский киноактер и режиссер Олег Видов родился 11 июня 1943 года в Московской области в семье учительницы и экономиста. Позднее вместе с матерью переехал в Москву.
В 1962 Видов поступил во ВГИК и уже с первого курса начал сниматься в кино.
Свою первую главную роль в кино актер сыграл в 1964 году в фильме Владимира Басова "Метель" по одноименной повести Александра Пушкина.
© Фото : Мосфильм, 1971Среди киноработ Видова роли в фильмах: "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и других.
Среди киноработ Видова роли в фильмах: "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и других.
В конце 60-х годов актер начал сниматься в кинокартинах зарубежных режиссеров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕго звездным часом стало участие в съемках советско-кубинского фильма "Всадник без головы" по роману Майна Рида, где он сыграл главную роль Мориса Джеральда.
Его звездным часом стало участие в съемках советско-кубинского фильма "Всадник без головы" по роману Майна Рида, где он сыграл главную роль Мориса Джеральда.
В 1974 году Олегу Видову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.
© Фото : Мосфильм, 1964Девять лет спустя артист вместе с семьей эмигрировал в Югославию, в 1985 году переехал в Лос-Анджелес.
Девять лет спустя артист вместе с семьей эмигрировал в Югославию, в 1985 году переехал в Лос-Анджелес.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ США Видов продолжил актерскую карьеру. Его первой американской картиной стал фильм "Красная жара", где он сыграл советского милиционера.
В США Видов продолжил актерскую карьеру. Его первой американской картиной стал фильм "Красная жара", где он сыграл советского милиционера.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ числе его партнеров по площадке Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. В 2000-х годах артист активно снимался в зарубежных сериалах, среди которых "13 дней", "Западное крыло", "Шпионка" и "Скажи это по-русски".
В числе его партнеров по площадке Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. В 2000-х годах артист активно снимался в зарубежных сериалах, среди которых "13 дней", "Западное крыло", "Шпионка" и "Скажи это по-русски".
В 2006 году Видов сыграл в российском сериале "Заколдованный участок".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1988 году Видов и его супруга Джоан Борстин основали кинокомпанию Films by Jove, которая приобрела у студии "Союзмультфильм" права на международный прокат анимационных фильмов.
В 1988 году Видов и его супруга Джоан Борстин основали кинокомпанию Films by Jove, которая приобрела у студии "Союзмультфильм" права на международный прокат анимационных фильмов.
© AFP 2017 / STAFFАртист активно занимался благотворительностью, сотрудничал с международными организациями для доставки гуманитарной помощи жителям Сараево, Могадишо и Анголы.
Артист активно занимался благотворительностью, сотрудничал с международными организациями для доставки гуманитарной помощи жителям Сараево, Могадишо и Анголы.