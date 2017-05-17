Марион Котийяр рассказала о работе над фильмом "Призраки Исмаэля"

КАННЫ, 17 мая – РИА Новости. Французская актриса Марион Котийяр, обладательница премии "Оскар" 2008 года, рассказала о работе над ролью в фильме Арно Деплешена "Призраки Исмаэля", который открывает юбилейный Каннский кинофестиваль.

Фильмы Деплешена пять раз участвовали в основном конкурсе Канн, однако ни разу не были удостоены Пальмовой ветви. В его новой картине рассказывается про стареющего режиссера в исполнении Матье Амальрика, который двадцать лет назад потерял свою молодую жену Карлотту. Он начинает новую жизнь с Сильвией (ее играет Шарлотта Генсбур), однако однажды без следа исчезнувшая жена вновь появляется на пороге его дома. Параллельно в картине показаны съемки фильма про молодого дипломата, которого сыграл Луи Гаррель.

"Конечно, в самом сценарии есть все, что тебе надо. Мне было достаточно услышать, как Арно говорит про Карлотту и описывает ее, он много писал для меня, и мне было достаточно его слов. У меня нет особого метода работы, однако какие-то приемы я использую на протяжении всей своей карьеры. Я чувствую, что ухватила характер персонажа, когда поняла, как она дышит, так как дыхание человека отражает то, как он говорит, действует, кто он есть на самом деле", — сказала Котийяр журналистам в среду.

По ее словам, ее героиню все воспринимают как мистический персонаж, однако на самом деле она очень реалистична и "можно сказать, что своими действиями она могла бы разрушать эту тайну", хотя это и не просто для человека, который исчез на двадцать лет.

В свою очередь Деплешен подчеркнул, что героиня Котийяр очень живая и настоящая, хотя остальные смотрят на нее, как на привидение.

"Я поражен способностью Марион заново создавать саму себя. Это очень подходит к ее персонажу. У нее есть невероятная способность создавать миф и избавляться от него, когда он ей надоедает, думаю, это очень жизненно", — пояснил режиссер.

Актер Луи Гаррель полагает, что "Призраки Исмаэля" – на самом деле автобиография Деплешена, так как многие режиссеры зачастую проявляются в своем фильме в одном из героев. При этом Деплешен был во всех персонажах картины, "знал всех героев, потому что каждый герой — это он".

"Когда мы с Арно говорили о моем герое, он сказал мне, что герой девственник. Я его спросил: "Что ты имеешь в виду?", а он ответил, что я точно знаю, что он имеет в виду. На самом деле я оставался девственником на протяжении всего фильма, потому что мне пришлось подстричь волосы, а без них я точно девственник", — рассказал Гаррель журналистам в среду.