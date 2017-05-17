Учитель снимет сериал об адвокате Плевако с Машковым в главной роли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель сообщил, что снимет сериал об известном адвокате XIX века Федоре Плевако, роль знаменитого защитника исполнит Владимир Машков.
"Меня очень заинтересовала эта фигура. Каких-то 150 лет назад было в Москве четыре чуда света: Кремль, собор Василия Блаженного, Царь-пушка и Федор Плевако. Это настолько фантастическая фигура, которая может дать начало пониманию самой профессии адвоката. На его выступления в судах приходила вся Москва, это было целое событие", — отметил Машков.
Режиссер уточнил, что сериал, в котором будет 12 серий, увидит свет в 2019 году, его будут показывать на НТВ.
"Мы сейчас в самом начале пути, только началась работа над сценарием, даже ещё ищем сценариста. К концу весны следующего года, думаю, начнем работать, а в 2019 году его уже покажут на телеканале НТВ. Он будет игровым, с участием многих исторических персонажей, друзей Плевако — это и Чехов, и Шаляпин", — сказал Учитель.