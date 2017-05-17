Учитель снимет сериал об адвокате Плевако с Машковым в главной роли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель сообщил, что снимет сериал об известном адвокате XIX века Федоре Плевако, роль знаменитого защитника исполнит Владимир Машков.

Как рассказал Учитель на Петербургском международном юридическом форуме, Машков изучил судебные речи Плевако, вдохновился ими и заразил режиссера идеей снять об адвокате сериал.

"Меня очень заинтересовала эта фигура. Каких-то 150 лет назад было в Москве четыре чуда света: Кремль, собор Василия Блаженного, Царь-пушка и Федор Плевако. Это настолько фантастическая фигура, которая может дать начало пониманию самой профессии адвоката. На его выступления в судах приходила вся Москва, это было целое событие", — отметил Машков.

Режиссер уточнил, что сериал, в котором будет 12 серий, увидит свет в 2019 году, его будут показывать на НТВ.

"Мы сейчас в самом начале пути, только началась работа над сценарием, даже ещё ищем сценариста. К концу весны следующего года, думаю, начнем работать, а в 2019 году его уже покажут на телеканале НТВ. Он будет игровым, с участием многих исторических персонажей, друзей Плевако — это и Чехов, и Шаляпин", — сказал Учитель.