Каннский фестиваль: яхты в порту, стремянки у ковровой дорожки

КАНН, 17 мая — РИА Новости. Последние приготовления к юбилейному Каннскому фестивалю идут на Лазурном берегу Франции — порт заполонили дорогие яхты, фотографы с ночи занимают места у знаменитой красной дорожки, а огромные толпы нахлынувших в Канн журналистов и синефилов жарятся на солнце, чтобы посетить первые кинопоказы.

В этом году Каннский фестиваль проходит в семидесятый раз. В основном конкурсе участвуют более десяти картин, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы. Россию в конкурсе представит Андрей Звягинцев с картиной "Нелюбовь". Фильмом открытия стал "Призраки Исмаеля" Арно Деплешена, на который публика во время первого показа отреагировала довольно холодно.

Обычно пустой порт небольшого города Канн на Лазурном берегу в преддверии фестиваля заполонили дорогие яхты, на которых будут устраивать многочисленные вечеринки для знаменитостей, прилетающих сюда со всего мира. По всей набережной Круазетт расставлены многочисленные ограждения, чтобы контролировать огромные потоки людей, которые окружили Дворец фестивалей с раннего утра. Все они жарятся на не по-весеннему злом солнце в очередях, чтобы попасть на первые кинопоказы. Это удается далеко не многим.

У знаменитой красной дорожки выставлены стремянки для неаккредитованных журналистов, которые не теряют надежду поймать взгляд или улыбку Николь Кидман или Колина Фарелла. Скоро все пространство у барьеров заполонят фанаты кинематографа, желающие урвать автограф или сделать селфи с прибывающими во Дворец знаменитостями.

Жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар, вместе с ним фильмы киносмотра будут судить Уилл Смит, Джессика Честейн, Марен Аде, Фань Бинбин, Агнес Жауи, Габриель Йаред, Паоло Соррентино, Пак Чжун-Хо.