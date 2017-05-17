Часть экспонатов из музеев Кремля перенесут в новое здание

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ряд экспонатов музеев Московского Кремля будет перенесен в новое здание на Красной площади только в конце 2020 года, так как после окончания строительства музею потребуется время на перенос части коллекции и на закрытие Оружейной палаты на реставрацию, заявила генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.
"Нам изначально говорили, что основные строительные работы будут закончены к концу 2019 года, но мне не кажется этот срок реальным, мне кажется, что в 2020 году он еще будет продолжать работы. Кроме того, после того, как будут закончены эти работы, нам необходимо будет взять определенное время для того, чтобы переехать, а это очень серьезная и важная работа, которая касается не только того, чтобы поместить экспонаты там, но и закрыть Оружейную палату, которая будет реставрироваться после того, как коллекции туда переедут", — сказала Гагарина в ответ на вопрос о сроках реализации проекта "Красная площадь, дом 5".
"Я думаю, что конец 2020 года – более реальный срок, чем конец 2019", — добавила она.
По ее словам, после завершения реставрации Оружейной палаты в Кремль вернутся государственные регалии и система орденов.
По словам Гагариной, проект нового музейного здания презентуют на фестивале "Интермузей".
"Интермузей" — это ежегодный фестиваль, который объединяет на одной площадке более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года.