Часть экспонатов из музеев Кремля перенесут в новое здание

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ряд экспонатов музеев Московского Кремля будет перенесен в новое здание на Красной площади только в конце 2020 года, так как после окончания строительства музею потребуется время на перенос части коллекции и на закрытие Оружейной палаты на реставрацию, заявила генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.

После реконструкции Средних торговых рядов на Красной площади в Москве они будут использоваться в качестве выставочного комплекса музеев Московского Кремля.

"Нам изначально говорили, что основные строительные работы будут закончены к концу 2019 года, но мне не кажется этот срок реальным, мне кажется, что в 2020 году он еще будет продолжать работы. Кроме того, после того, как будут закончены эти работы, нам необходимо будет взять определенное время для того, чтобы переехать, а это очень серьезная и важная работа, которая касается не только того, чтобы поместить экспонаты там, но и закрыть Оружейную палату, которая будет реставрироваться после того, как коллекции туда переедут", — сказала Гагарина в ответ на вопрос о сроках реализации проекта "Красная площадь, дом 5".

"Я думаю, что конец 2020 года – более реальный срок, чем конец 2019", — добавила она.

По ее словам, после завершения реставрации Оружейной палаты в Кремль вернутся государственные регалии и система орденов.

"Я хотела бы всех успокоить. Все главные вещи, которые находятся сейчас в Кремле и относятся к государственным регалиям и к системе государственных орденов, останутся в Кремле. Все те коллекции, которые нуждаются в том, чтобы мы их показывали более полно и обширно, а также часть коллекций, которые совсем не показываются – как например коллекции икон, знамен, византийская коллекция, коллекция Фаберже, они будут показываться на Красной площади", — пояснила директор.

По словам Гагариной, проект нового музейного здания презентуют на фестивале "Интермузей".

"Интермузей" — это ежегодный фестиваль, который объединяет на одной площадке более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года.