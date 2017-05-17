Музеи Московского Кремля планируют выставки в Китае и Японии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Музеи Московского Кремля в будущем собираются провести ряд международных выставок, в частности, запланирован ряд проектов в Китае, а в Японии должна пройти выставка работ Фаберже, сообщила в среду генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.
Она отметила, что недавняя выставка музеев Московского Кремля в Шанхае, посвященная парадному оружию российских государей XVII–XVIII столетий, собрала большое количество посетителей.
"Выставка, наверное, рекордное число зрителей приняла — 642 тысячи человек за 2,5 месяца. И это даже для Китая огромные цифры", — сказала директор.
Также Гагарина сообщила, что российские любители японской культуры, в свою очередь, смогут ознакомиться с ней 5 июля в Музеях Московского Кремля — там откроется выставка "За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX — начала ХХ века из коллекции профессора Халили".
"Музеи Московского Кремля впервые представят удивительные произведения эмальерного искусства, созданные японскими мастерами… Такого рода изделия являются абсолютно уникальными и никогда не выставлялись прежде нигде", — сказала Гагарина.
Кроме этого, на выставке будет представлена большая коллекция кимоно — все они были сшиты вручную из шелка с использованием различных украшающих техник — вышивки, батика, ручной росписи.