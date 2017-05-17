Жириновский предложил увеличить расходы на культуру до 1% ВВП

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Нужно увеличить расходы бюджета на культуру до 1% ВВП, заявил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Сейчас 0,5% от ВВП, за рубежом – 1,5%. Хотя бы давайте до 1% доведем", — сказал Жириновский, выступая в Госдуме по итогам правительственного часа с участием министра культуры РФ Владимира Мединского.

Кроме того, парламентарий выдвинул альтернативное предложение. "Сейчас 100 миллиардов (рублей), будут сокращать – нельзя, нужно сделать лимит: 100 миллиардов – ни рубля меньше для культуры", — заключил депутат.