Мединский отметил мудрость зрителя, поддерживающую российский кинематограф

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Удерживать долю отечественного кинематографа на уровне 20% в условиях неравной конкуренции с Голливудом удается только благодаря таланту режиссеров и мудрости зрителей; такое мнение высказал в ходе "правительственного часа" в Госдуме министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда. От конкуренции, от борьбы и экономической, и – что еще важнее – идеологической", — сказал Мединский.
Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым 2/3 зрителей отметили улучшение качества российского кино в последние годы.
"При этом на всю поддержку отечественной кинематографии выделяются достаточно небольшие средства из бюджета, которые составляют значительно меньше половины бюджета одного голливудского фильма", — отметил министр.