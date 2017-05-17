Мединский отметил мудрость зрителя, поддерживающую российский кинематограф

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Удерживать долю отечественного кинематографа на уровне 20% в условиях неравной конкуренции с Голливудом удается только благодаря таланту режиссеров и мудрости зрителей; такое мнение высказал в ходе "правительственного часа" в Госдуме министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Нужно, с одной стороны, больше поддерживать отечественное кино, с другой стороны – ограничивать (голливудское). У нас нет равнозначной конкуренции с Голливудом. Сейчас билет на голливудский и на отечественный фильм стоит одинаково. То, что мы держим долю почти 20% отечественного кино, находясь в условиях самой дикой и разнузданной рыночной конкуренции без всякой госзащиты, — это только благодаря таланту наших режиссеров, продюсеров и мудрости нашего зрителя. Нужно защищать отечественный кинематограф", — сказал Мединский.

Он считает, что необходимо законодательно закрепить протекционистские меры, которые позволят защитить российское кино от конкуренции со стороны Голливуда, в том числе идеологической.

"Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда. От конкуренции, от борьбы и экономической, и – что еще важнее – идеологической", — сказал Мединский.

Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым 2/3 зрителей отметили улучшение качества российского кино в последние годы.

"При этом на всю поддержку отечественной кинематографии выделяются достаточно небольшие средства из бюджета, которые составляют значительно меньше половины бюджета одного голливудского фильма", — отметил министр.