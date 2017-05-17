США
17.0517 мая13:02МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Набор участников фестиваля регионов РФ на "ЭКСПО-2017" продлен до 1 июня

12:4617.05.2017
0100
© Fotolia / rmВид Астаны. Архивное фотоВид Астаны. Архивное фото
© Fotolia / rm

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Набор участников фестиваля культуры регионов, который пройдет в рамках программы российского участия в ЭКСПО-2017 в столице Казахстана, продлен до 1 июня, сообщает пресс-служба оператора программы — ГК "Формика".

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
Москва и Астана подписали план общей работы в сфере культуры на 2017 год

Специализированная международная выставка EXPO-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Тема выставки: "Энергия будущего".

"Россия примет в выставке самое активное участие. Так, культурная программа России представит набор ярких и запоминающихся выступлений, которые помогут проникнуться российской культурой и традициями гостеприимства", — говорится в сообщении.

В частности, в течение всего периода работы выставки будет проходить фестиваль культуры регионов России. Предполагается, что в нем примут участие артисты и коллективы из разных уголков страны: от Чукотки до Калининградской области.

"До 1 июня у всех, кто неравнодушен к творчеству в любом его виде, есть уникальная возможность представлять Россию в глобальном и очень значимом мероприятии. Мы решили продлить набор участников, дав шанс присоединиться к главному событию года —c индивидуальными выступлениями или коллективными", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя российского проекта на ЭКСПО Юлии Лопаревой.

Все желающие выступить в фестивале могут прислать свои портфолио (аннотации, фотографии, видеоматериалы, контакты) в Оргкомитет до 1 июня. Список участников фестиваля будет определен до 10 июня.

Логотип ЭКСПО 2017 в Астане
© РИА Новости / Вероника Буклей
Армения хочет принять участие в выставке "Экспо-2017" в Астане

Организаторы ЭКСПО-2017 ждут в Астане более двух миллионов гостей и порядка пяти миллионов посещений выставки.

В рамках участия РФ будет организовано более 100 международных деловых мероприятий, раскрывающих актуальные темы глобальной энергетической повестки. Программа условно разделена на 12 тематических треков, продолжительность каждого — 1 неделя. Культурная программа начнется 10 июня с торжественного открытия российского павильона. По словам организаторов, это будут традиционные гулянья с интерактивной уличной программой, выступлением ансамбля русских народных инструментов, угощениями традиционными русскими сладостями, персонажами в национальных костюмах. Кульминацией культурной программы станет празднование Национального дня России на ЭКСПО 8 сентября с участием музыкальных и танцевальных коллективов.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена