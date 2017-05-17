Набор участников фестиваля регионов РФ на "ЭКСПО-2017" продлен до 1 июня

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Набор участников фестиваля культуры регионов, который пройдет в рамках программы российского участия в ЭКСПО-2017 в столице Казахстана, продлен до 1 июня, сообщает пресс-служба оператора программы — ГК "Формика".

Специализированная международная выставка EXPO-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Тема выставки: "Энергия будущего".

"Россия примет в выставке самое активное участие. Так, культурная программа России представит набор ярких и запоминающихся выступлений, которые помогут проникнуться российской культурой и традициями гостеприимства", — говорится в сообщении.

В частности, в течение всего периода работы выставки будет проходить фестиваль культуры регионов России. Предполагается, что в нем примут участие артисты и коллективы из разных уголков страны: от Чукотки до Калининградской области.

"До 1 июня у всех, кто неравнодушен к творчеству в любом его виде, есть уникальная возможность представлять Россию в глобальном и очень значимом мероприятии. Мы решили продлить набор участников, дав шанс присоединиться к главному событию года —c индивидуальными выступлениями или коллективными", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя российского проекта на ЭКСПО Юлии Лопаревой.

Все желающие выступить в фестивале могут прислать свои портфолио (аннотации, фотографии, видеоматериалы, контакты) в Оргкомитет до 1 июня. Список участников фестиваля будет определен до 10 июня.

Организаторы ЭКСПО-2017 ждут в Астане более двух миллионов гостей и порядка пяти миллионов посещений выставки.

В рамках участия РФ будет организовано более 100 международных деловых мероприятий, раскрывающих актуальные темы глобальной энергетической повестки. Программа условно разделена на 12 тематических треков, продолжительность каждого — 1 неделя. Культурная программа начнется 10 июня с торжественного открытия российского павильона. По словам организаторов, это будут традиционные гулянья с интерактивной уличной программой, выступлением ансамбля русских народных инструментов, угощениями традиционными русскими сладостями, персонажами в национальных костюмах. Кульминацией культурной программы станет празднование Национального дня России на ЭКСПО 8 сентября с участием музыкальных и танцевальных коллективов.