ГП призвала усилить надзор за объектами культурного наследия в ЮФО

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть призвал прокуроров Южного федерального округа усилить надзор за исполнением законов об объектах культурного наследия, сообщает Генпрокуратура РФ в среду.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть ориентирует прокуроров в ЮФО на усиление надзора за исполнением законодательства об объектах культурного наследия", — говорится в сообщении ведомства.

Всего в 2014-2016 годах прокуроры в Южном федеральном округе пресекли более 1,5 тысяч нарушений в данной сфере и внесли около 500 актов прокурорского реагирования, чтобы их устранить. Так, в Новороссийске была повреждена опорная стена мемориального комплекса, посвященного героям Гражданской и Великой Отечественной войн. Прокуроры добились приостановки строительства автодороги, ставшей причиной повреждений, восстановления стены и административного наказания для виновных.

В Крыму по требованию прокуроров началась разработка зон охраны музея-заповедника "Судакская крепость", а в Волгоградской области в единый реестр объектов культурного наследия внесены данные о памятниках федерального значения, посвященных обороне Сталинграда во время Великой Отечественной войны, на которые оформлены охранные обязательства.