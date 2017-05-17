Олег Видов был "удивительно добрым малым", считает Елена Соловей

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Актер Олег Видов, скончавшийся в США, был удивительно добрым и отзывчивым человеком, рассказала РИА Новости советская и российская актриса Елена Соловей. По ее словам, он был красивым и талантливым артистом без толики "пошлой звездности".
"Сегодня была в шоке, я не знала, что он был тяжело болен Грустно, очень грустно. Мне кажется, он был очень достойным человеком и человеком, достойно прожившим свою жизнь", — рассказала актриса. "Грустно, что такие люди уходят… теплые люди уходят", — отметила она.
"Он был звездой советского экрана: был красив, талантлив, любил и хотел работать и очень серьезно относился к своей работе. Популярность его не испортила, он был удивительно добрым человеком", — отмечает собеседница агентства.
Актриса рассказала, что не была очень тесно знакома с Видовым несмотря на то, что в разные годы они оба учились во ВГИКе на курсе Бориса Андреевича Бабочкина.
"Он не капризничал, не было (в нем) пошлой звездности. Даже приехав в США, понял, что ему будет трудно реализоваться как актеру, но не впал в депрессию, не стал обвинять окружающих" и "никогда никому не завидовал", сказала актриса.
Соловей рассказала, что эти черты характера нашли отражение и в том, чем актер занимался последние годы своей жизни: Видов с супругой Борстин открыли собственную наркологическую клинику. "Клиника была основным, чем он занимался Он был человек удивительно неравнодушный к чужой боли и чужой беде", — рассказала собеседница агентства, вспомнив и то, что именно Видов "сумел сохранить уникальную коллекцию" советской мультипликационной классики. "Меня приятно поразила история с этим", — рассказала Елена Соловей.