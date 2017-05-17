Олег Видов был "удивительно добрым малым", считает Елена Соловей

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Актер Олег Видов, скончавшийся в США, был удивительно добрым и отзывчивым человеком, рассказала РИА Новости советская и российская актриса Елена Соловей. По ее словам, он был красивым и талантливым артистом без толики "пошлой звездности".

"Сегодня была в шоке, я не знала, что он был тяжело болен Грустно, очень грустно. Мне кажется, он был очень достойным человеком и человеком, достойно прожившим свою жизнь", — рассказала актриса. "Грустно, что такие люди уходят… теплые люди уходят", — отметила она.

Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области в семье экономиста и школьного учителя. За свою карьеру он снялся в более чем 50 фильмах. Видов скончался в Калифорнии 16 мая на 74-м году жизни от осложнений после онкологической болезни.

"Он был звездой советского экрана: был красив, талантлив, любил и хотел работать и очень серьезно относился к своей работе. Популярность его не испортила, он был удивительно добрым человеком", — отмечает собеседница агентства.

Актриса рассказала, что не была очень тесно знакома с Видовым несмотря на то, что в разные годы они оба учились во ВГИКе на курсе Бориса Андреевича Бабочкина.

Елена Соловей рассказала, что лично познакомилась с Видовым уже в США, после чего они периодически созванивались. "Иногда он звонил, спрашивал, как дела. Последний раз звонил, наверное, после его семидесятилетия, мы разговаривали, он был оптимистом", — рассказала актриса, признавшись, что тональность каждой такой беседы была такой, словно они общались регулярно. "Он был удивительно добрый малый", — отметила актриса.

"Он не капризничал, не было (в нем) пошлой звездности. Даже приехав в США, понял, что ему будет трудно реализоваться как актеру, но не впал в депрессию, не стал обвинять окружающих" и "никогда никому не завидовал", сказала актриса.

Вспоминая ушедшего актера, Соловей много раз повторила, что он был "любопытным, трогательным, чутким и отзывчивым". По ее словам, особенно тронуло ее то, как Видов ухаживал за Савелием Крамаровым в последние годы болезни актера. "Когда я узнала, как он относился к Савелию Крамарову, это было удивительным он приходил в больницу, морально поддерживал, он был очень неравнодушен", — рассказала актриса. По ее словам, он "ко всем относился очень искренне, был очень отзывчив".

Соловей рассказала, что эти черты характера нашли отражение и в том, чем актер занимался последние годы своей жизни: Видов с супругой Борстин открыли собственную наркологическую клинику. "Клиника была основным, чем он занимался Он был человек удивительно неравнодушный к чужой боли и чужой беде", — рассказала собеседница агентства, вспомнив и то, что именно Видов "сумел сохранить уникальную коллекцию" советской мультипликационной классики. "Меня приятно поразила история с этим", — рассказала Елена Соловей.