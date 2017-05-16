В Москве состоится Cannes Lions Moscow Festival

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За неделю до торжественной церемонии награждения IFC Cannes Lions 2017, которая пройдет 17-24 июня в Каннах, АКАР проведет традиционную летнюю Каннскую презентацию в Москве. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

"В середине июня все рекламное сообщество столицы соберется в ROYAL BAR, чтобы окунуться в атмосферу креатива и лоска Каннского фестиваля. Образовательная часть встречи пройдет при поддержке PHD Russia и будет посвящена вдохновению и инновациям: гостей ждут выступления гуру рекламной индустрии и футурологов, презентации новейших технологий и многое другое", — говорится в сообщении.

Организаторы уверены, что каждый гость фестиваля найдет себе занятие по душе. В развлекательной программе можно сразиться в футбольных и волейбольных турнирах, покататься на коньках и испробовать свои силы в вейксерфинге и SUP POLO вместе с командой Wake People и серебряной чемпионкой Мира по вейксерфингу Ксенией Наумовой.

Одним из сюрпризов станет показ лучших рекламных роликов по версии мировых креативных рейтингов. Кульминацией программы станет "Каннский прогноз" от Leo Burnett. Гости увидят лучшие ролики-номинанты фестиваля Cannes Lions Festival of Creativity 2017 (те, которые имеют наибольшие шансы на победу).

Тот, чей прогноз будет максимально близок к результатам Каннского жюри, выиграет аккредитацию стоимостью в три тысячи евро на Cannes Lions Festival of Creativity 2018.

Cannes Lions Moscow Festival завершится громкой вечеринкой при поддержке Playboy Russia, в которой примут участие звезды киноиндустрии и шоу-бизнеса.

Генеральным информационным партнером Фестиваля выступает агентство "РИА Новости", а стратегическим партнером — конкурс государственной соцрекламы "Импульс" медиагруппы "Россия сегодня".