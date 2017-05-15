Пригожин прокомментировал идею участия Максаковой в Евровидении-2018

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Заявление о том, что оперная певица Мария Максакова будет представлять Украину на музыкальном конкурсе Евровидение в 2018 году, было лишь предположением, а вовсе не инсайдерской информацией, рассказал РИА Новости продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее Life сообщил, что Пригожин на съемках одного из телевизионных ток-шоу заявил, что в следующем году от Украины на Евровидение поедет Максакова.

"Это было всего лишь мое предположение, учитывая активность Марии Максаковой на Украине, а не какое-то тайное знание", — сказал Пригожин агентству.

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

Мария Максакова – певица, экс-депутат Госдумы и вдова бывшего депутата ГД Дениса Вороненкова, застреленного в марте в центре Киева.