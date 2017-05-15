В Минкультуры назвали спекуляцию билетами "проявлением рыночной экономики"

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Спекуляция театральными билетами – это проблема, свойственная не только России, но и другим странам, неотъемлемое проявление рыночной экономики, заявили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Ранее в соцсетях разразился скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. По словам очевидцев, при открытии продаж в кассы театра запустили группу лиц, которые не стояли в очереди, а людей, которые стояли за билетами с утра, не пропустили.

Пресс-служба Минкультуры отметила, что "спекуляция билетами – неотъемлемое проявление рыночной экономики, которое является проблемой не только для России, но и в других странах".

"Вопросы организационно-хозяйственной деятельности, включая организацию продажи билетов и порядок взаимодействия со зрителями, относится к компетенции руководства театральных учреждений. Случаи нарушения закона подлежат рассмотрению в судебном порядке", — говорится в сообщении.

Минкультуры разработало законопроект, который вводит административную ответственность в виде штрафа, который будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц, нарушающих порядок реализации билетов. Для юридических лиц административная ответственность составит до 1 миллиона рублей

Законопроектом предусмотрено, что реализация билетов возможна организациями культуры самостоятельно и (или) уполномоченными ими лицами на основании соответствующих договоров. При этом продажа осуществляется по цене, которая указана на билете театральной организацией или музеем.