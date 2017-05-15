Премьера фильма Звягинцева "Нелюбовь" пройдет вне конкурса на "Кинотавре"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедшего в основной конкурс Каннского фестиваля, состоится на Открытом кинофестивале "Кинотавр" в рамках внеконкурсной программы, сообщила пресс-служба смотра.

Вне конкурса также покажут фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" и "Холодное танго" режиссера Павла Чухрая, которому будет вручен приз за вклад в кинематограф на открытии фестиваля.

В конкурсную программу вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.

Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри войдут актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.