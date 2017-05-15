"ВДНХ по-итальянски": какое искусство показывают и смотрят в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 15 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Огромный гипсовый орел, под сапогом которого две тысячи гипсовых маленьких фигур. Так начинается выставка Theatrum Orbis павильона России на Венецианской биеннале — самой престижной выставке современного искусства. Участвовать и, что важнее, представить интересный и заметный проект — вопрос почти что государственной важности.
В представлении мира о "культурной России" наш павильон на Биеннале встает в один ряд c Эрмитажем и Третьяковской галереей, Большим театром и дирижером Гергиевым. Впрочем, для всех стран легендарная выставка в Джардини (садах) — это такая "художественная ВДНХ".
Раз в два года в тридцати павильонах Биеннале открываются художественные выставки. Работают они в течение полугода. В целом же Венецианская биеннале включает все виды искусств. Знаменитый Венецианский кинофестиваль, который проходит ежегодно на острове Лидо, — часть этого огромного события.
Одновременно с национальными павильонами традиционно идут выставка основного проекта — в этом году она называется Viva Arte Viva (в ней также участвует российская художница Ирина Корина) — и параллельные программы. В этом году впервые на Биеннале свой проект представил ГМИИ им. А. С. Пушкина: выставка "Человек как птица. Образы путешествий" открылась в одном из венецианских палаццо.
Новая — по сути, настоящая — выставочная жизнь началась в этом павильоне уже в 1990-е. Михайловский признается, что первоначально планировал представить в этом году в Венеции молодых художников. Но в итоге открывает выставку признанный во всем мире Гриша Брускин: его работы находятся в крупнейших музеях — от Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. И вот теперь в Венеции он представил свой проект "Смена декораций", который открывает выставку в павильоне.
"Мой проект посвящен понятию массы, толпе. Толпе, которую в XIX веке понимали как единый организм, где человек теряет индивидуальность. И до современного понятия толпы как молчаливого большинства", — говорит художник. Эта толпа встречает зрителя в первой, как бы "заглавной" работе и дальше распадается на составные части, превращаясь то в видео, которое проецируют на стены, то в отдельные группы.
Его выставка задает тональность всему павильону, и, пожалуй, соседство с таким масштабным автором, художником и философом выдержать непросто молодым авторам. "Им больше свойственна визуальность, новые технологии, эффекты — и это хорошо, они другие", — рассказывает Семен Михайловский, представляя двух молодых художников, Recycle Group, с которыми когда-то познакомился в Краснодаре.
Сегодня Андрей Блохин и Георгий Кузнецов уже известны и в Европе, и в Америке. Для павильона России они сделали выставку Blocked Content ("Заблокированный контент"), в которой используют новые технологии — от 3D-печати до приложения на мобильных телефонах и планшетах.
Зрители с удовольствием включаются в эту своеобразную игру: наводя телефон на льдины, в которых закованы (по сути, заблокированы) люди, они видят этих людей ожившими. Новая технология — не более чем новая форма подачи. "Во многом наш проект — аллегория ада, как он описан у Данте. И это наше видение будущего, наше понимание того, к чему могут привести все те процессы, которые мы наблюдаем уже сейчас," — поясняют авторы.