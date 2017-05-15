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Культура

"ВДНХ по-итальянски": какое искусство показывают и смотрят в Венеции

11:4515.05.2017
(обновлено: 11:50 15.05.2017)
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© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биенналеПавильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017
© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале

ВЕНЕЦИЯ, 15 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Огромный гипсовый орел, под сапогом которого две тысячи гипсовых маленьких фигур. Так начинается выставка Theatrum Orbis павильона России на Венецианской биеннале — самой престижной выставке современного искусства. Участвовать и, что важнее, представить интересный и заметный проект — вопрос почти что государственной важности.

В представлении мира о "культурной России" наш павильон на Биеннале встает в один ряд c Эрмитажем и Третьяковской галереей, Большим театром и дирижером Гергиевым. Впрочем, для всех стран легендарная выставка в Джардини (садах) — это такая "художественная ВДНХ".

Группа Recycle Blocked Content
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Глобальная слежка и круги ада: o чем говорит искусство

Раз в два года в тридцати павильонах Биеннале открываются художественные выставки. Работают они в течение полугода. В целом же Венецианская биеннале включает все виды искусств. Знаменитый Венецианский кинофестиваль, который проходит ежегодно на острове Лидо, — часть этого огромного события.

Одновременно с национальными павильонами традиционно идут выставка основного проекта — в этом году она называется Viva Arte Viva (в ней также участвует российская художница Ирина Корина) — и параллельные программы. В этом году впервые на Биеннале свой проект представил ГМИИ им. А. С. Пушкина: выставка "Человек как птица. Образы путешествий" открылась в одном из венецианских палаццо.

© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияПавильон России, сады биеннале, Венеция
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Павильон России, сады биеннале, Венеция
Павильон России в Джардини — один из самых старых, красивых и заметных. Созданный по проекту Алексея Щусева и открытый в 1914 году, кому-то он напомнит сказочный терем, кому-то — пряничный домик. Говоря о проекте этого года, комиссар павильона и куратор выставки Семен Михайловский постоянно напоминает об истории этих мест. О том, как сам Щусев был недоволен первыми выставками картин в построенном павильоне; о том, как после революции здесь соседствовали Добужинский и Малевич. С 1938 по 1956 год — почти 20 лет — павильон был закрыт. А потом, после возобновления работы, сюда попадали лишь те, кто, напоминает Михайловский, проходил строгий идеологический отбор.
Куратор российского павильона на биеннале современного искусства в Венеции Сергей Михайловский
© РИА Новости . Анна Кочарова
Куратор павильона России в Венеции: здесь говорят "русские всегда удивляют"

Новая — по сути, настоящая — выставочная жизнь началась в этом павильоне уже в 1990-е. Михайловский признается, что первоначально планировал представить в этом году в Венеции молодых художников. Но в итоге открывает выставку признанный во всем мире Гриша Брускин: его работы находятся в крупнейших музеях — от Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. И вот теперь в Венеции он представил свой проект "Смена декораций", который открывает выставку в павильоне.

"Мой проект посвящен понятию массы, толпе. Толпе, которую в XIX веке понимали как единый организм, где человек теряет индивидуальность. И до современного понятия толпы как молчаливого большинства", — говорит художник. Эта толпа встречает зрителя в первой, как бы "заглавной" работе и дальше распадается на составные части, превращаясь то в видео, которое проецируют на стены, то в отдельные группы.

© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияГриша Брускин, "Смена декораций"
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Гриша Брускин, "Смена декораций"
В этой смене декораций люди-манекены соседствуют с подобием архитектурных строений, напоминающих то башни Московского Кремля, то египетские пирамиды, то нью-йоркские небоскребы. Все эти фигуры отбрасывают тени — огромные и зловещие. "Мой проект посвящен новому миропорядку, где терроризм изменил нашу психологию и наше сознание", — объясняет Брускин.

Его выставка задает тональность всему павильону, и, пожалуй, соседство с таким масштабным автором, художником и философом выдержать непросто молодым авторам. "Им больше свойственна визуальность, новые технологии, эффекты — и это хорошо, они другие", — рассказывает Семен Михайловский, представляя двух молодых художников, Recycle Group, с которыми когда-то познакомился в Краснодаре.

ГМИИ им.Пушкина впервые принимает участие в Венецианской биеннале
© ГМИИ им.Пушкина
Пушкинский музей впервые участвует в Венецианской биеннале

Сегодня Андрей Блохин и Георгий Кузнецов уже известны и в Европе, и в Америке. Для павильона России они сделали выставку Blocked Content ("Заблокированный контент"), в которой используют новые технологии — от 3D-печати до приложения на мобильных телефонах и планшетах.

Зрители с удовольствием включаются в эту своеобразную игру: наводя телефон на льдины, в которых закованы (по сути, заблокированы) люди, они видят этих людей ожившими. Новая технология — не более чем новая форма подачи. "Во многом наш проект — аллегория ада, как он описан у Данте. И это наше видение будущего, наше понимание того, к чему могут привести все те процессы, которые мы наблюдаем уже сейчас," — поясняют авторы.

© Фото : предоставлено Павильоном России, ВенецияГруппа Recycle "Blocked Content"
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Группа Recycle "Blocked Content"
Для куратора Михайловского, по его словам, было важно объединить всех таких разных участников выставки. В конце зрители приходят в зал, где демонстрируется видео Саши Пироговой "Сад". Ее финал должен, по замыслу устроителей, давать надежду зрителям. Возможно, так и происходит: участники ее видео передвигаются по шуршащему гравию — такому же, как и на дорожках Джардини. Путь от тьмы к свету пройден. И этот замысел, как и идеи каждого участника экспозиции, "читается" очень четко. Во многом это большое преимущество: ведь современное искусство требует долгих и подробных пояснений, а это зачастую отталкивает неискушенных зрителей.

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