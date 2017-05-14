США
14.0514 мая15:52МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Португалия впервые стала победительницей "Евровидения"

15:4714.05.2017
(обновлено: 15:48 14.05.2017)
0100
© AP Photo / Efrem LukatskyПобедитель Евровидения Сальвадор Собрал из ПортугалииПобедитель Евровидения Сальвадор Собрал из Португалии
© AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Португалец Сальвадор Собрал стал триумфатором "Евровидения-2017" и принес своей стране первую победу за все время ее участия в конкурсе с 1964 года. 

Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
© РИА Новости . Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Стал известен победитель конкурса Евровидение-2017
27-летний музыкант исполнил лирическую песню на родным языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей певец набрал 758 голосов.

На втором месте оказался уроженец Москвы, представлявший Болгарию, Кристиан Костов. Он набрал 615 очков. Третьей стала молдавская группа SunStroke Project, которая получила 374 голоса.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину, заняла 24 место.

Россия не принимала участия в конкурсе, так как ее представительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

Песня о раненом сердце

Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Юлия Самойлова очень рада победе Португалии на Евровидении
Букмекеры долгое время прогнозировали победу на конкурсе участнику от Италии Франческо Габбани, а португалец занимал вторую сточку, но в день проведения финала ситуация изменилась.

В лирической песне Собрал рассказывает о раненом сердце и о любимой, которая бросила его. Он просит вернуться свою неизвестную возлюбленную и обещает любить ее так сильно, как сможет. Подобная история любви буквально растопила сердца мировых зрителей. Выступление португальца не сопровождалось какими-то спецэффектами, главный акцент был сделан на исполнении песни.

Собрал последним из конкурсантов приехал в Киев на открытие "Евровидения" 7 мая и не участвовал в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.

Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в центре Киева
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Кличко рассказал, сколько человек посетили Евровидение
Автором песни стала его сестра Луиза, которая на итоговой пресс-конференции рассказала, что именно простота песни и исполнение брата сделали ее особенной.

Во время общения с журналистами, португалец признался, что после победы не считает себя героем и хочет продолжать жить обычной жизнью. Собрал также рассказал, что его цель — привнести изменения в музыку, которой он планирует заниматься и дальше. Он также собирается провести тур по Португалии.

© РИА Новости . Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкПобедителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал
© РИА Новости . Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал

Скандалы финала

Подготовка к проведению "Евровидения" в Киеве сопровождалась скандалами, не обошелся без них и финал конкурса.

Так, молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену и снял штаны во время выступления на конкурсе Джамалы, победительницы прошлогоднего "Евровидения". Как выяснилось, это был украинский пранкер Виталий Седюк, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.

Мужчиу задержала за хулиганство полиция, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Литовская телеведущая Эгл Догелейт во время оглашения результатов голосования своей страны произнесла первую часть лозунга украинских националистов. После традиционного приветствия она отметила, что не забудет сказать: "Слава Украине". В ответ ведущие церемонии крикнули: "Героям слава", а зал начал аплодировать. При этом Литва не поставила хозяевам конкурса ни одного балла.

Подробнее о скандалах "Евровидения" читайте в справке РИА Новости>>

Россия конкурс не смотрела

Так как Россия в этом году не является участником конкурса, страна не голосовала за победителей. Европейский вещательный союз предлагал России показывать выступление через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и отказались транслировать "Евровидение".

Российские музыкальные продюсеры, опрошенные РИА Новости, заявили, что не смотрели конкурс.

"Я "Евровидение" в этом году не смотрю, так как Россия не участвует. Какой смысл, если не можешь болеть за своих?", — сказала продюсер одного из бывших участников "Евровидения" Алексея Воробьева Екатерина Гечмен-Вальдек.

Иосиф Пригожин также заявил, что не следил за финалом конкурса. "Я его не смотрел, когда транслировали, а сейчас уж тем более. Зачем тратить время на конкурс застойных песен?" — заявил он.

Российские организаторы ранее заявили о намерении отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места его проведения и канала, который будет его транслировать. Однако остается открытым вопрос о возможном применении санкций к Украине и России за нарушение правил конкурса.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017
© REUTERS / GLEB GARANICH
Украина заняла 24 место на Евровидении-2017
Ранее новостной портал ZDF Heute со ссылкой на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга сообщил, что Европейский вещательный союз (EBU) допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава "Евровидения".

Пояснялось, что в качестве принимающей страны Украина взяла на себя обязательство обеспечить выступление всех участников, однако не выполнила его в отношении Самойловой, а Россия якобы нарушила правила "Евровидения", поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года в Киеве.

Уточнялось, что устав конкурса предусматривает несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена