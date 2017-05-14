Португалия впервые стала победительницей "Евровидения"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Португалец Сальвадор Собрал стал триумфатором "Евровидения-2017" и принес своей стране первую победу за все время ее участия в конкурсе с 1964 года.

27-летний музыкант исполнил лирическую песню на родным языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей певец набрал 758 голосов.

На втором месте оказался уроженец Москвы, представлявший Болгарию, Кристиан Костов. Он набрал 615 очков. Третьей стала молдавская группа SunStroke Project, которая получила 374 голоса.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину, заняла 24 место.

Россия не принимала участия в конкурсе, так как ее представительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

Песня о раненом сердце

Букмекеры долгое время прогнозировали победу на конкурсе участнику от Италии Франческо Габбани, а португалец занимал вторую сточку, но в день проведения финала ситуация изменилась.

В лирической песне Собрал рассказывает о раненом сердце и о любимой, которая бросила его. Он просит вернуться свою неизвестную возлюбленную и обещает любить ее так сильно, как сможет. Подобная история любви буквально растопила сердца мировых зрителей. Выступление португальца не сопровождалось какими-то спецэффектами, главный акцент был сделан на исполнении песни.

Собрал последним из конкурсантов приехал в Киев на открытие "Евровидения" 7 мая и не участвовал в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.

Автором песни стала его сестра Луиза, которая на итоговой пресс-конференции рассказала, что именно простота песни и исполнение брата сделали ее особенной.

Во время общения с журналистами, португалец признался, что после победы не считает себя героем и хочет продолжать жить обычной жизнью. Собрал также рассказал, что его цель — привнести изменения в музыку, которой он планирует заниматься и дальше. Он также собирается провести тур по Португалии.

Скандалы финала



Подготовка к проведению "Евровидения" в Киеве сопровождалась скандалами, не обошелся без них и финал конкурса.

Так, молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену и снял штаны во время выступления на конкурсе Джамалы, победительницы прошлогоднего "Евровидения". Как выяснилось, это был украинский пранкер Виталий Седюк, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.

Мужчиу задержала за хулиганство полиция, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Литовская телеведущая Эгл Догелейт во время оглашения результатов голосования своей страны произнесла первую часть лозунга украинских националистов. После традиционного приветствия она отметила, что не забудет сказать: "Слава Украине". В ответ ведущие церемонии крикнули: "Героям слава", а зал начал аплодировать. При этом Литва не поставила хозяевам конкурса ни одного балла.

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Россия конкурс не смотрела

Так как Россия в этом году не является участником конкурса, страна не голосовала за победителей. Европейский вещательный союз предлагал России показывать выступление через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и отказались транслировать "Евровидение".

Российские музыкальные продюсеры, опрошенные РИА Новости, заявили, что не смотрели конкурс.

"Я "Евровидение" в этом году не смотрю, так как Россия не участвует. Какой смысл, если не можешь болеть за своих?", — сказала продюсер одного из бывших участников "Евровидения" Алексея Воробьева Екатерина Гечмен-Вальдек.

Иосиф Пригожин также заявил, что не следил за финалом конкурса. "Я его не смотрел, когда транслировали, а сейчас уж тем более. Зачем тратить время на конкурс застойных песен?" — заявил он.

Российские организаторы ранее заявили о намерении отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места его проведения и канала, который будет его транслировать. Однако остается открытым вопрос о возможном применении санкций к Украине и России за нарушение правил конкурса.

Ранее новостной портал ZDF Heute со ссылкой на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга сообщил, что Европейский вещательный союз (EBU) допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава "Евровидения".

Пояснялось, что в качестве принимающей страны Украина взяла на себя обязательство обеспечить выступление всех участников, однако не выполнила его в отношении Самойловой, а Россия якобы нарушила правила "Евровидения", поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года в Киеве.

Уточнялось, что устав конкурса предусматривает несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет.