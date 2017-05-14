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Культура

Пять не самых известных фильмов Роберта Земекиса, которые стоит посмотреть

09:0014.05.2017
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© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРежиссер Роберт ЗемекисРежиссер Роберт Земекис
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Роберт Земекис, которому 14 мая исполняется 65 лет, не только автор "Назад в будущее", "Форреста Гампа" и прорывных экспериментов с анимацией, но и большой фанат телевизионной и комиксовой культуры, создавший удивительные фильмы на стыке комедии и ужасов. О них редко вспоминают, но от этого они не становятся менее интересными. 

© Universal Pictures (1978)Кадр из фильма "Я хочу держать тебя за руку"
© Universal Pictures (1978)
Кадр из фильма "Я хочу держать тебя за руку"

1. "Я хочу держать тебя за руку" (1978 год). Первый студийный фильм Земекиса был посвящен The Beatles и их знаменитой песне "I want to hold your hand". В 1964 году она гремела по всему свету, и The Beatles отправились в свой первый тур по США, где их встречали тысячи фанатов. Выступление в "Шоу Эда Саливана" на CBS посмотрело более 70 миллионов американцев, влюбившихся в The Beatles раз и навсегда. Именно на него, по сюжету, мечтают попасть герои художественного фильма Земекиса, три подруги из Нью-Джерси "без денег, билетов, водительских прав и страха". 

В кинотеатрах в тот момент только-только отгремела "Лихорадка субботнего вечера", музыкальные фильмы для подростков пользовалось спросом, а вот The Beatles оказались уже не так актуальны. "На предпоказах зрители улыбались и смеялись. Но то, что фильм понравился тестовой аудитории, еще не значит, что он привлечет кого-то в кинотеатры. Это был первый горький урок", вспоминал Земекис свой дебют, не принесший ему ни денег, ни славы.

Соавтором сценария и сопродюсером фильма стал университетский приятель Боб Гэйл одна из ключевых фигур в жизни Земекиса. Вместе они создадут немало картин, включая трилогию "Назад в будущее". Фильм стал также началом профессионального сотрудничества Земекиса со Стивеном Спилбергом, ставшим его проводником в большое кино. Спилберг разглядел талант Земекиса еще в университете и пообещал боссам Universal, что если дебют Роберта не удастся, то он сам доведет фильм до ума. Но делать этого не пришлось. 

© A-Team/Columbia Pictures Corporation/Universal Pictures (1979)Кадр из фильма "1941"
© A-Team/Columbia Pictures Corporation/Universal Pictures (1979)
Кадр из фильма "1941"

2. "1941" (1979 год). Фильм, который много раз показывали российские телеканалы следующий опыт совместной работы Земекиса и Гейла в качестве сценаристов и Спилберга-режиссера. Это сатирическая комедия о том, как вскоре после Перл-Харбора заблудившаяся японская подлодка всплывает у берегов Калифорнии, а местные жители вместе с военными дают ей решительный отпор. Фильм состоит из массы нелепостей, которые обожала телеаудитория: шуток с падениями и разрушениями декораций, взрывов, стрельбы, криков, погонь и разных акробатических трюков. Несмотря на весь абсурд происходящего, в деталях сюжета можно найти отсылки к реальным событиям. Фильм получил три номинации на "Оскар": академия оценила, в частности, мастерство спецэффектов в картине.

"1941" примечателен и своим актерским ансамблем, в котором представлены Дэн Экройд, еще не прославившийся "Братьями Блюз", Кристофер Ли, признанный патриархом Голливуда уже тогда, и легендарный японец Тосиро Мифунэ, любимый актер Куросавы. Со скромной ролью танкиста в кино дебютировал Микки Рурк.


3. "Байки из склепа" (1989-1996 годы). Этот сериал хорошо знают российские дети 90-х. "Байками из склепа" назывался американский комикс, который пользовался большой популярностью на рубеже 40-50-х, но был закрыт из-за критики со стороны возмущенных родителей, учителей и церкви.

Страшилки про мертвецов, вампиров и маньяков стали классикой жанра, и в конце 80-х канал HBO запустил одноименный сериал, сохранивший дух и стилистику издания. Почти все "байки" объединяло то, что люди, становившиеся жертвами, до этого, как правило, сами совершали какой-либо неблаговидный поступок. Это позволило создателям немного сгладить моральный облик происходящего на экране. 

Земекис, уже прославившийся фильмами "Назад в будущее", стал одним из главных вдохновителей, сценаристов и режиссеров проекта, проявив большую любовь к "ужасному" жанру. 7 сезонов из 93 выпусков, 3 сезона мультсериала, а также несколько полнометражных фильмов и тематических ответвлений показали, что авторы сумели нащупать правильную интонацию. "Байки" стали самым долгоиграющим проектом в карьере Роберта Земекиса.
 
Земекис влюбился в ужасы раз и навсегда и впоследствии выступал продюсером римейков классических хорроров таких как "Дом ночных призраков", "13 привидений" и "Дом восковых фигур".

© Universal Pictures (1992)Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"
© Universal Pictures (1992)
Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"
4. "Смерть ей к лицу" (1992 год). Поклонников "Баек из склепа" новая работа Земекиса не должна была удивлять. Эта черная комедия вновь предложила зрителю удивительную смесь сатиры и мистики, где не самые положительные герои умирали, но возвращались, чтобы мстить. В этом фильме был уже по-настоящему звездный состав: Брюс Уиллис в роли пластического хирурга, у которого есть жена (Мэрил Стрип) и любовница (Голди Хоун), ставшие бессмертными благодаря эликсиру молодости. В роли хранительницы эликсира – Изабелла Роселини, в кадре появлялся также культовый режиссер Сидни Поллак.

Фильм, высмеивавший нравы Голливуда с его культом вечной молодости отличали, как и другие работы Земекиса,  прорывные спецэффекты, за которые команда студии Джорджа Лукаса ILM получила "Оскар" и еще несколько престижных наград. Эта команда работала еще на "Звездных войнах", а вскоре занялась "Форрестом Гампом", который пополнил ее коллекцию "Оскаров". В эпизодах, где героиня Мэрил Стрип появляется с головой, повернутой на 180 градусов, а персонаж Голди Хоун – с простреленной в животе дырой, использовались революционные для своего времени визуальные решения. По окончанию съемок Мэрил Стрип пообещала, что больше никогда не будет участвовать в таком технологически сложном проекте. Индустрия компьютерных спецэффектов стремительно развивалась, и Земекис был одним из ее пионеров. 

© Universal Pictures (1996)Кадр из фильма "Страшилы"
© Universal Pictures (1996)
Кадр из фильма "Страшилы"
5. "Страшилы" (1996 год). В перерыве между "Форрестом Гампом" и "Контактом" Земекис выступил продюсером черной комедии, которую называют одним из самых недооцененных фильмов жанра. Главную партию исполнил Майкл Дж. Фокс, у которого со времен "Назад в будущее" и до настоящего момента так и не появилось новых больших и значимых ролей. Здесь он играет архитектора, способного видеть призраков – один из них объявил охоту на людей, и его нужно остановить во что бы то ни стало.

Примечательно, что режиссером и сценаристом фильма выступил Питер Джексон, также ненадолго появившийся в кадре в одной из эпизодических ролей. Будущий автор "Властелина колец" и "Хоббита" на заре своей карьеры снимал малобюджетные трэш-ужасы, которые сегодня пользуются большой любовью киноманов. В этом фильме было рекордное на тот момент количество компьютерных спецэффектов. Их создавала тогда еще никому не известная новозеландская студия Джексона Weta Digital.  "Страшилы”, как это уже не раз бывало в карьере Земекиса, не принесли большого коммерческого успеха, но понравились зрителю. А для их новозеландских создателей они стали путевкой в мир большого студийного кино – без этого фильма, возможно, не было бы и "Властелина колец”. 
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