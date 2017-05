Пять не самых известных фильмов Роберта Земекиса, которые стоит посмотреть

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Роберт Земекис, которому 14 мая исполняется 65 лет, не только автор "Назад в будущее", "Форреста Гампа" и прорывных экспериментов с анимацией, но и большой фанат телевизионной и комиксовой культуры, создавший удивительные фильмы на стыке комедии и ужасов. О них редко вспоминают, но от этого они не становятся менее интересными.

© Universal Pictures (1978) Кадр из фильма "Я хочу держать тебя за руку" © Universal Pictures (1978) Кадр из фильма "Я хочу держать тебя за руку"

1. "Я хочу держать тебя за руку" (1978 год). Первый студийный фильм Земекиса был посвящен The Beatles и их знаменитой песне "I want to hold your hand". В 1964 году она гремела по всему свету, и The Beatles отправились в свой первый тур по США, где их встречали тысячи фанатов. Выступление в "Шоу Эда Саливана" на CBS посмотрело более 70 миллионов американцев, влюбившихся в The Beatles раз и навсегда. Именно на него, по сюжету, мечтают попасть герои художественного фильма Земекиса, три подруги из Нью-Джерси — "без денег, билетов, водительских прав и страха".

В кинотеатрах в тот момент только-только отгремела "Лихорадка субботнего вечера", музыкальные фильмы для подростков пользовалось спросом, а вот The Beatles оказались уже не так актуальны. "На предпоказах зрители улыбались и смеялись. Но то, что фильм понравился тестовой аудитории, еще не значит, что он привлечет кого-то в кинотеатры. Это был первый горький урок", — вспоминал Земекис свой дебют, не принесший ему ни денег, ни славы.

Соавтором сценария и сопродюсером фильма стал университетский приятель Боб Гэйл — одна из ключевых фигур в жизни Земекиса. Вместе они создадут немало картин, включая трилогию "Назад в будущее". Фильм стал также началом профессионального сотрудничества Земекиса со Стивеном Спилбергом, ставшим его проводником в большое кино. Спилберг разглядел талант Земекиса еще в университете и пообещал боссам Universal, что если дебют Роберта не удастся, то он сам доведет фильм до ума. Но делать этого не пришлось.

© A-Team/Columbia Pictures Corporation/Universal Pictures (1979) Кадр из фильма "1941" © A-Team/Columbia Pictures Corporation/Universal Pictures (1979) Кадр из фильма "1941"

2. "1941" (1979 год). Фильм, который много раз показывали российские телеканалы — следующий опыт совместной работы Земекиса и Гейла в качестве сценаристов и Спилберга-режиссера. Это сатирическая комедия о том, как вскоре после Перл-Харбора заблудившаяся японская подлодка всплывает у берегов Калифорнии, а местные жители вместе с военными дают ей решительный отпор. Фильм состоит из массы нелепостей, которые обожала телеаудитория: шуток с падениями и разрушениями декораций, взрывов, стрельбы, криков, погонь и разных акробатических трюков. Несмотря на весь абсурд происходящего, в деталях сюжета можно найти отсылки к реальным событиям. Фильм получил три номинации на "Оскар": академия оценила, в частности, мастерство спецэффектов в картине.

"1941" примечателен и своим актерским ансамблем, в котором представлены Дэн Экройд, еще не прославившийся "Братьями Блюз", Кристофер Ли, признанный патриархом Голливуда уже тогда, и легендарный японец Тосиро Мифунэ, любимый актер Куросавы. Со скромной ролью танкиста в кино дебютировал Микки Рурк.