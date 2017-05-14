Пять не самых известных фильмов Роберта Земекиса, которые стоит посмотреть

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Роберт Земекис, которому 14 мая исполняется 65 лет, не только автор "Назад в будущее", "Форреста Гампа" и прорывных экспериментов с анимацией, но и большой фанат телевизионной и комиксовой культуры, создавший удивительные фильмы на стыке комедии и ужасов. О них редко вспоминают, но от этого они не становятся менее интересными.
1. "Я хочу держать тебя за руку" (1978 год). Первый студийный фильм Земекиса был посвящен The Beatles и их знаменитой песне "I want to hold your hand". В 1964 году она гремела по всему свету, и The Beatles отправились в свой первый тур по США, где их встречали тысячи фанатов. Выступление в "Шоу Эда Саливана" на CBS посмотрело более 70 миллионов американцев, влюбившихся в The Beatles раз и навсегда. Именно на него, по сюжету, мечтают попасть герои художественного фильма Земекиса, три подруги из Нью-Джерси — "без денег, билетов, водительских прав и страха".
В кинотеатрах в тот момент только-только отгремела "Лихорадка субботнего вечера", музыкальные фильмы для подростков пользовалось спросом, а вот The Beatles оказались уже не так актуальны. "На предпоказах зрители улыбались и смеялись. Но то, что фильм понравился тестовой аудитории, еще не значит, что он привлечет кого-то в кинотеатры. Это был первый горький урок", — вспоминал Земекис свой дебют, не принесший ему ни денег, ни славы.
Соавтором сценария и сопродюсером фильма стал университетский приятель Боб Гэйл — одна из ключевых фигур в жизни Земекиса. Вместе они создадут немало картин, включая трилогию "Назад в будущее". Фильм стал также началом профессионального сотрудничества Земекиса со Стивеном Спилбергом, ставшим его проводником в большое кино. Спилберг разглядел талант Земекиса еще в университете и пообещал боссам Universal, что если дебют Роберта не удастся, то он сам доведет фильм до ума. Но делать этого не пришлось.
2. "1941" (1979 год). Фильм, который много раз показывали российские телеканалы — следующий опыт совместной работы Земекиса и Гейла в качестве сценаристов и Спилберга-режиссера. Это сатирическая комедия о том, как вскоре после Перл-Харбора заблудившаяся японская подлодка всплывает у берегов Калифорнии, а местные жители вместе с военными дают ей решительный отпор. Фильм состоит из массы нелепостей, которые обожала телеаудитория: шуток с падениями и разрушениями декораций, взрывов, стрельбы, криков, погонь и разных акробатических трюков. Несмотря на весь абсурд происходящего, в деталях сюжета можно найти отсылки к реальным событиям. Фильм получил три номинации на "Оскар": академия оценила, в частности, мастерство спецэффектов в картине.
"1941" примечателен и своим актерским ансамблем, в котором представлены Дэн Экройд, еще не прославившийся "Братьями Блюз", Кристофер Ли, признанный патриархом Голливуда уже тогда, и легендарный японец Тосиро Мифунэ, любимый актер Куросавы. Со скромной ролью танкиста в кино дебютировал Микки Рурк.
3. "Байки из склепа" (1989-1996 годы). Этот сериал хорошо знают российские дети 90-х. "Байками из склепа" назывался американский комикс, который пользовался большой популярностью на рубеже 40-50-х, но был закрыт из-за критики со стороны возмущенных родителей, учителей и церкви.
Страшилки про мертвецов, вампиров и маньяков стали классикой жанра, и в конце 80-х канал HBO запустил одноименный сериал, сохранивший дух и стилистику издания. Почти все "байки" объединяло то, что люди, становившиеся жертвами, до этого, как правило, сами совершали какой-либо неблаговидный поступок. Это позволило создателям немного сгладить моральный облик происходящего на экране.
Земекис, уже прославившийся фильмами "Назад в будущее", стал одним из главных вдохновителей, сценаристов и режиссеров проекта, проявив большую любовь к "ужасному" жанру. 7 сезонов из 93 выпусков, 3 сезона мультсериала, а также несколько полнометражных фильмов и тематических ответвлений показали, что авторы сумели нащупать правильную интонацию. "Байки" стали самым долгоиграющим проектом в карьере Роберта Земекиса.
Земекис влюбился в ужасы раз и навсегда и впоследствии выступал продюсером римейков классических хорроров — таких как "Дом ночных призраков", "13 привидений" и "Дом восковых фигур".
4. "Смерть ей к лицу" (1992 год). Поклонников "Баек из склепа" новая работа Земекиса не должна была удивлять. Эта черная комедия вновь предложила зрителю удивительную смесь сатиры и мистики, где не самые положительные герои умирали, но возвращались, чтобы мстить. В этом фильме был уже по-настоящему звездный состав: Брюс Уиллис в роли пластического хирурга, у которого есть жена (Мэрил Стрип) и любовница (Голди Хоун), ставшие бессмертными благодаря эликсиру молодости. В роли хранительницы эликсира – Изабелла Роселини, в кадре появлялся также культовый режиссер Сидни Поллак.
Фильм, высмеивавший нравы Голливуда с его культом вечной молодости отличали, как и другие работы Земекиса, прорывные спецэффекты, за которые команда студии Джорджа Лукаса ILM получила "Оскар" и еще несколько престижных наград. Эта команда работала еще на "Звездных войнах", а вскоре занялась "Форрестом Гампом", который пополнил ее коллекцию "Оскаров". В эпизодах, где героиня Мэрил Стрип появляется с головой, повернутой на 180 градусов, а персонаж Голди Хоун – с простреленной в животе дырой, использовались революционные для своего времени визуальные решения. По окончанию съемок Мэрил Стрип пообещала, что больше никогда не будет участвовать в таком технологически сложном проекте. Индустрия компьютерных спецэффектов стремительно развивалась, и Земекис был одним из ее пионеров.
5. "Страшилы" (1996 год). В перерыве между "Форрестом Гампом" и "Контактом" Земекис выступил продюсером черной комедии, которую называют одним из самых недооцененных фильмов жанра. Главную партию исполнил Майкл Дж. Фокс, у которого со времен "Назад в будущее" и до настоящего момента так и не появилось новых больших и значимых ролей. Здесь он играет архитектора, способного видеть призраков – один из них объявил охоту на людей, и его нужно остановить во что бы то ни стало.
Примечательно, что режиссером и сценаристом фильма выступил Питер Джексон, также ненадолго появившийся в кадре в одной из эпизодических ролей. Будущий автор "Властелина колец" и "Хоббита" на заре своей карьеры снимал малобюджетные трэш-ужасы, которые сегодня пользуются большой любовью киноманов. В этом фильме было рекордное на тот момент количество компьютерных спецэффектов. Их создавала тогда еще никому не известная новозеландская студия Джексона Weta Digital. "Страшилы”, как это уже не раз бывало в карьере Земекиса, не принесли большого коммерческого успеха, но понравились зрителю. А для их новозеландских создателей они стали путевкой в мир большого студийного кино – без этого фильма, возможно, не было бы и "Властелина колец”.
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