Вечер памяти Вознесенского: культурный центр и выступление Гребенщикова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Культурный центр Андрея Вознесенского планируется открыть через год, в день 85-летия одного из великих поэтов-шестидесятников, но первое торжество в стенах этого пространства состоялось уже в пятницу: на сцене большого зала выступили друзья поэта и его почитатели.

Планы на будущее

Культурный центр Андрея Вознесенского создается по инициативе вдовы поэта Зои Богуславской и ее сына Леонида Богуславского. Центр расположен в Замоскворечье, районе, где Вознесенский провел свое детство.

Центр Вознесенского призван сохранить память о поэте-шестидесятнике, популяризировать его наследие и осмыслять творчество в современной плоскости искусства. Именно здесь состоялся торжественный вечер в день рождения Вознесенского, где Леонид и Зоя Богуславские рассказали о проекте.

"Мы не ожидали такого аншлага, это совершенно прекрасно: здесь столько друзей поэта, его любителей. Сегодня мы не открываем культурный центр, мы просто рассказываем о проекте. Мы надеемся, что официально в совершенно новом формате будем открывать его 12 мая следующего года. Это будет 85-летие Андрея, важное событие. Мы показываем примерно ту атмосферу, которую хотим здесь создать", — сказал Леонид Богуславский.

По его словам, пространство центра поделится на тематические блоки: в зале "Контекст" расположатся различные артефакты, воссоздающие дух времени, в зале "Погружение" посетителям предложат послушать и посмотреть большой архив записей и видео, зал "Театр" расскажет о тех спектаклях, что были созданы по произведениям Вознесенского. Кроме того, в Центре будет большой зал мероприятий, библиотека и кабинет поэта.

Центр объединит выставочную работу с научной и просветительской, при этом все посетители центра получат доступ к уникальным архивным материалам. Собрание будет пополняться копиями особо ценных материалов из государственных архивов и частных коллекций.

Поэтические чтения

На вечере памяти Андрея Вознесенского не обошлось без чтения его произведений. Прежде всего гостям стихотворения прочел сам Вознесенский: на экранах, установленных в большом зале будущего культурного центра, показали фрагменты некоторых его выступлений.

Андрей Вознесенский начал творческий путь с того, что в 14 лет послал свои стихи Борису Пастернаку, который пригласил его в гости. И все же учился Вознесенский не в литературном, а в архитектурном институте. Он начал публиковаться с 1958 года. Его первый сборник "Мозаика" подвергся резкой критике властей, а в 1963 году на встрече с интеллигенцией в Кремле Никита Хрущев эмоционально предлагал Вознесенскому "убираться вон" из страны.

В начале 1980-х поэт начал писать прозу. В 1968 году появилось первое музыкальное произведение на тексты Вознесенского — "Поэтория" Родиона Щедрина. В 1981 году Алексей Рыбников написал на слова Вознесенского рок-оперу "Юнона и Авось", а Марк Захаров поставил ее в "Ленкоме".

Программу живых поэтических чтений открыл актер Олег Меньшиков, позже к нему присоединился директор театра Фоменко Андрей Воробьев.

Молодые актеры театральной студии Владимира Панкова SounDrama исполнили фрагмент будущего спектакля по мотивам поэмы "Оза", которую в свое время Вознесенский посвятил Зое Богуславской. На небольшой сцене зала выступающим удалось создать потрясающую эмоциональную атмосферу, не оставившую равнодушными присутствующих. В момент исполнения известной арии "Я тебя никогда не забуду" вдова поэта не смогла сдержать слез.

Музыкальную тему продолжил балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский. Под занавес вечера Зоя Богуславская пригласила на сцену давнего друга Вознесенского музыканта Бориса Гребенщикова и группу "Аквариум".

"Ты смотри, опять у него новый имидж", — пошутила вдова поэта, указывая на темные очки Гребенщикова.

"Я умоляла его, искала, чтобы он выбрался. Андрей Андреевич (Вознесенский) сразу влюбился в первый цикл Гребенщикова. Он любил "Аквариум" с Борисом, написал предисловие к первой пластинке "Аквариума". У них была общая волна", — продолжила она и рассказала несколько историй о дружбе поэтов.

Борис Гребенщиков поблагодарил Богуславскую, заметив, что для него "большая честь оказаться здесь сегодня и петь". Он исполнил песни "Орел, телец и лев", "Не было такой и не будет", "Прикуривать от пустоты" и другие.

Вечер завершился в уютной дружеской обстановке в шатре возле центра, где некоторые из друзей Вознесенского прочли его стихи.