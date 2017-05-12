Мединский рассказал о новых требованиях к домам культуры

РЯЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский предъявил регионам требования к домам культуры: так, в них должны быть концертные залы, настольный теннис и детская комната, но не должно быть кабинета для начальника.

Он пояснил, что дома культуры, на которые выделяются федеральные средства, должны стать домами культуры новой модели, поэтому ведомство разработало к ним новые требования.

"Что бы я хотел, чтобы они (дома культуры) имели: концертный зал, кинозал, комплексная зона активного отдыха, бильярд, настольный теннис, место для проведения выставок и дискотек, то есть какое-то многофункциональное пространство, обязательно – досуговая комната для детей", — сказал Мединский на заседании координационного совета при Минкультуры в пятницу.

По его словам, также в домах культуры должны быть предусмотрены библиотеки с читальным залом и спортивные площадки на прилегающей к ним территории. Он отметил, что некоторые регионы строят ДК, однако они не приспособлены для проведения досуга населения, так как там располагаются одни кабинеты начальства.

"Я считаю, что кабинета для начальника в ДК не должно быть. Если директор хочет кабинет — гнать его поганой метлой", — добавил Мединский.