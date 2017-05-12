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Культура

Куратор павильона России в Венеции: здесь говорят "русские всегда удивляют"

15:0012.05.2017
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© РИА Новости . Анна КочароваКуратор российского павильона на биеннале современного искусства в Венеции Сергей МихайловскийКуратор российского павильона на биеннале современного искусства в Венеции Сергей Михайловский
© РИА Новости . Анна Кочарова

ВЕНЕЦИЯ, 12 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Что современное искусство может рассказать иностранцам о России и что значит представлять страну на международной выставке? Об этом в интервью РИА Новости рассказал комиссар павильона России на Венецианской биеннале и куратор выставки этого года Семен Михайловский. Беседовала Анна Кочарова.

— Я слышала, как люди выходили из павильона со словами, что это лучшее, что они видели на биеннале в этом году, и что павильон России — всегда лучший…

— Я слышал, что "русские всегда удивляют" и "у русских всегда интересно", я вообще это слышу здесь часто. С одной стороны, мы отличаемся, с другой — хорошо выглядим.

— А в чем была главная задача в этом году? Именно удивить?

Павильон России, сады биеннале, Венеция
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Террор, агрессия и грешники на выставке павильона России в Венеции

— Нет. Мы хотели создать зрелище, сделать так, чтобы это была эмоциональная, интеллектуальная выставка. И мне кажется, нам это удалось. Делать выставку в национальном павильоне очень ответственно. К тому же здесь рядом национальные павильоны других стран. Можно за день обойти все. Здесь большая конкуренция.

Я делал несколько проектов здесь, на биеннале, но эта выставка для меня лучшая. В ней есть драматургия, она понятно построена. Мы пригласили известного художника старшего поколения Гришу Брускина, который сделал для павильона лучшую свою работу. Дальше зрители спускаются через такую "клетку" в девятый круг Данте. Мы видим ледяные торосы, в которых зажаты люди, предатели. У Данте это негодяи, начиная с Иуды Искариота.  А у нас — анонимные люди, которые заблокированы, а с помощью мобильного приложения их можно разблокировать. Это работа Recycle Group.

И в конце — видео художницы Саши Пироговой как такой оптимизм, надежда. В этом видео присутствует шуршащий гравий, который есть здесь на дорожках садов биеннале. Когда выходишь из павильона на улицу, то понимаешь что все это связано. Я стремился к цельности впечатлений, смене картинок, образов. И это получилось.

— Как вы думаете, что посетителям дает эта вставка в смысле представлений о нашей стране?

Группа Recycle Blocked Content
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Глобальная слежка и круги ада: o чем говорит искусство

— Во-первых, то, что в России очень много талантливых людей. Например, Recycle Group — Андрей Блохин и Георгий Кузнецов. Я с ними познакомился когда-то в Краснодаре, когда они учились в художественном училище. Вообще, большие надежды связаны с молодежью. И когда я начинал проект выставки павильона России этого года, мне очень хотелось показать молодых художников. Recycle очень талантливы, молоды, полны энергии, и в то же время у них есть опыт: у них уже есть галеристы и в Америке, и во Франции, они известны в мире.

У нас получилось представить несколько поколений. Есть старшее поколение, у которого существуют фантомные боли, переживания на темы толпы и прослушки. Мы думали, что все это было связано с тоталитаризмом.  Теперь мир изменился, и мы поняли, что нет, это не связано с тоталитаризмом. Мы живем в сложной стране, но у нас огромное количество переживаний, чувств, эмоций. Этим мы и сильны.

— А что оказалось важно для молодого поколения?

— Им больше свойственна визуальность, новые технологии, эффекты — и это хорошо, они другие. Картина, которую мы создали на выставке, очень сложная, интеллектуальная, эмоциональная и глубокая, но  не такая серьезная, чтобы "сводило скулы".

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