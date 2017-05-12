Комиссия по описи имущества в Центре Рерихов будет работать до конца мая

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Комиссия по описи имущества, которое находится в усадьбе Лопухиных, где ранее располагался Международный центр Рерихов (МРЦ), будет работать до конца мая; в данный момент подлинность семи описанных работ вызывает сомнения, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор Музея Рерихов Тигран Мкртычев.

В состав комиссии входят сотрудники музея Востока, общественники, представители Института востоковедения, сотрудники музея Рериха из Нью-Йорка. Они провели полное описание экспозиции музея и работают над описанием депозитария.

"Третьего числа (мая) была создана комиссия, чтобы разобраться с тем имуществом, которое было опечатано. Она работает по описанию имущества. Каждое помещение вскрывается под видеокамеру, проводится съемка каждого действия. Производим описание вещей, после чего все опечатываем. Основное внимание было уделено экспозиции и депозитарию", — пояснил Мкртычев.

Комиссия планирует завершить работу к концу мая. В ходе работы в депозитарии удалось выявить некоторые картины Николая Рериха, чья подлинность вызывает сомнения. После описания всей коллекции будет проведена профессиональная экспертиза.

"Есть сомнения в подлинности некоторых вещей. Сейчас можно говорить о семи вещах", — пояснил он.

Кроме того, Мкртычев рассказал, что в одном из зданий комплекса МРЦ был обнаружен самострой — "второй подвал под подвалом памятника федерального значения".

Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в настоящий момент располагается МЦР. Минкультуры РФ сообщило, что выселение МЦР направлено на обеспечение сохранности усадьбы Лопухиных. В самом центре заявили, что на территорию музея вошли люди в сопровождении правоохранителей и отказываются покидать ее, ссылаясь на решение суда о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.

Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.