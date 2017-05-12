Мединский рассказал о строительстве культурного центра на острове Русский

РЯЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Строительство инновационного культурного центра на острове Русский во Владивостоке планируют завершить в этом году, однако для этого требуется дополнительное финансирование, сообщил министр культуры Владимир Мединский на заседании координационного совета ведомства в пятницу.

Он отметил, что в настоящее время министерством реализуется программа создания центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Центры строятся по принципу софинансирования из федерального бюджета в размере 50%, но не более 50 миллионов рублей. Запланировано до конца 2017 года построить 37 центров. В настоящее время уже построено 27, планируется открыть еще 10.Всего в период с 2013 – 2017 годы на эти цели выделено два миллиарда рублей.

"Остров Русский замахнулся на самый дорогой проект, просит на него еще денег. Мы сейчас этот вопрос решаем, надеюсь, строительство в этом году окончим", — сказал Мединский.

Он уточнил, что также есть проблемные регионы, где строительство центров затягивается. Это Смоленская и Вологодская области, Республика Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Башкортостан.

"Господа, нехорошо. В этом году объекты должны быть завершены. Стройка затягивается по причине вялой работы региональных властей. Во всех этих регионах центры еще в 2016 году должны были быть введены в эксплуатацию", — подчеркнул министр.

Мединский уточнил, что также с 2017 года Минкультуры разработало программу по строительству и капитальному ремонту сельских домов культуры. В рамках данной программы в 2017 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 1,5 миллиарда рублей. На эти средства до конца года регионы смогут построить 40 новых домов культуры, провести реконструкцию 6 ДК и отремонтировать 72 уже существующих в десяти субъектах России.