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Культура

Выходные в Москве: "Цирк" в Театре Наций и фильм "Большой" Тодоровского

11:3412.05.2017
(обновлено: 11:47 12.05.2017)
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© Кадр из фильма "Большой"Кадр из фильма БольшойКадр из фильма Большой
© Кадр из фильма "Большой"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ретроспектива итальянского художника Джорджо Моранди в ГМИИ имени Пушкина, выставка балканского художника Небойши Каварича "Глядя на птиц" в Дарвиновском музее, премьерный показ мюзикла "Цирк" в Театре Наций, спектакль по мотивам рассказов Диккенса "Битва жизни" на сцене Студии театрального искусства, а также фильм Валерия Тодоровского о закулисье балетного мира под названием "Большой" и история короля Артура в интерпретации британского режиссера Гая Ричи ожидают москвичей на выходных.

Выставки

Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Пушкинском музее открывается ретроспектива итальянского художника Моранди
В ГМИИ имени Пушкина продолжает работу масштабная ретроспектива итальянского художника, оставившего заметный след в искусстве XX века, Джорджо Моранди. В экспозицию вошли около 70 полотен и акварелей — от авангардных метафизических композиций до самых поздних эмоционально взволнованных работ, отличающихся строгостью и образной глубиной. На протяжении всей жизни художник сохранял верность натюрморту и пейзажу, изображая предметный мир и природу, которые его окружали. Также посетители выставки увидят некоторые предметы из мастерской Моранди, которые сопровождаются фотографиями художника и его мастерской. Экспозиция продлится до сентября.

© Джорджо Моранди, 1958Джорджо Моранди. Натюрморт. 1958. Холст, масло. Частная коллекция, Турин
© Джорджо Моранди, 1958
Джорджо Моранди. Натюрморт. 1958. Холст, масло. Частная коллекция, Турин

Дарвиновский музей при поддержке арт-проекта "Вместе" впервые знакомит московских зрителей с творчеством балканского художника Небойши Каварича в экспозиции под названием "Глядя на птиц". Черногорский живописец, один из знаковых представителей искусства своей страны, работает более 30 лет. На выставке представлены картины с изображением птиц, чьи фигуры традиционно символизируют в искусстве свободу, бессмертие, связь между землей и небом. Гости музея смогут насладиться красотой самых разных пернатых, начиная от воробья и заканчивая пеликаном, а также решить, какое послание заложил художник в их образы. Выставка продлится до 26 мая.

© Небойши Каварич, 2015Небойши Каварич. Птицы в оттенках серого 009, ибис. 2015. Холст, масло
© Небойши Каварич, 2015
Небойши Каварич. Птицы в оттенках серого 009, ибис. 2015. Холст, масло

Театр

Актриса Ингеборга Дапкунайте. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Дапкунайте выступит в главной роли в мюзикле "Цирк"
В субботу на сцене Театра Наций состоится показ премьерного мюзикла "Цирк" в постановке молодого режиссера Максима Диденко. Спектакль представляет собой сценическую версию одноименного фильма Григория Александрова, по сюжету которого в СССР приезжает американская артистка цирка Марион Диксон с аттракционом "Полет на Луну". Выступление пользуется грандиозным успехом у советской публики, но автор номера немец фон Кнейшиц шантажирует Марион, угрожая раскрыть тайну ее личной жизни. Диденко определил стиль постановка как "ретро-футуризм". В спектакле, как и в фильме, много музыки, одним из "действующих лиц" выступает оркестр. Композитором выступил Иван Кушни, пластическое решение спектакля создал молодой хореограф Владимир Варнава, а цирковое пространство создала художник Мария Трегубова. В главных ролях задействованы Ингеборга Дапкунайте, Павел Акимкин, Сергей Епишев и другие.

© Фото : Театр НацийМюзикл "Цирк" в Театре Наций
© Фото : Театр Наций
Мюзикл "Цирк" в Театре Наций

В воскресенье на сцене Студии театрального искусства покажут спектакль "Битва жизни" по мотивам предпоследней из пяти Рождественских повестей Чарльза Диккенса. Она рассказывает сказочную историю о небывалой любви и доброте. По сюжету, главная героиня уступает старшей сестре своего жениха, когда замечает, что та влюблена в юношу. Режиссер Сергей Женовач признавался, что искал природу мышления и игры великого английского писателя, чьи герои проходят сквозь время, пропуская это время через себя. Его течение воплощается на сцене с помощью уникального хода — артисты выходят на сцену с ролевыми тетрадями и читают текст Диккенса прямо перед зрителями. Атмосферу старого дома для постановки воссоздал художник Александр Боровский, композитором выступил Григорий Гоберник.

© Фото : Студия театрального искусстваСпектакль по мотивам рассказов Диккенса "Битва жизни" на сцене Студии театрального искусства
© Фото : Студия театрального искусства
Спектакль по мотивам рассказов Диккенса "Битва жизни" на сцене Студии театрального искусства

Кино

Кадр из фильма Меч короля Артура
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"
Карты, деньги и Экскалибур: зачем смотреть фильм Гая Ричи о короле Артуре
Гай Ричи после удачи с Шерлоком Холмсом осовременивает еще одну классическую британскую историю — на этот раз про короля Артура. Артур был еще совсем ребенком, когда дядя Вортиргерн убил его отца и захватил трон. Даже не подозревая о своем высоком происхождении, Артур вырастает в городских трущобах и, в общем, неплохо там осваивается, пока однажды не вынимает меч из камня и понимает, что рожден для большего. К экранизации хорошо знакомой легенды Ричи подошел с присущим ему динамизмом и масштабностью. В фильме "Меч короля Артура" снялись Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Эрик Бана, в небольшой роли главаря шайки разбойников появился футболист Дэвид Бэкхем. Оценить новую картину на большом экране можно будет уже в эти выходные.

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"Кадр из фильма "Меч короля Артура"
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"
Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Кадр из фильма Большой
© Предоставлено компанией Disney
Ваш билет на балет: фильм "Большой" Валерия Тодоровского
Другая премьера недели расскажет зрителям о закулисье балетного мира. По сюжету нового фильма режиссера Валерия Тодоровского "Большой", юную и талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую из маленького шахтерского городка замечает бывший артист балета Потоцкий. Он прочит девочке будущее великой балерины, достойной главной сцены страны, но прежде ей предстоят долгие часы изнурительных тренировок в балетной школе, где опеку над ней берет своенравная Галина Белецкая. По словам режиссера, он хотел за два часа показать развитие героев, сделать их неоднозначными. Тодоровский также планирует выпустить телевизионную версию картины. Роли исполнили: Маргарита Симонова, Анна Исаева, Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина.

© Предоставлено компанией DisneyКадр из фильма "Большой"
© Предоставлено компанией Disney
Кадр из фильма "Большой"
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