США
11.0511 мая22:39МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Киеве начался второй полуфинал "Евровидения"

22:3611.05.2017
0350
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкОткрытие недели Евровидения-2017 в КиевеОткрытие недели Евровидения-2017 в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", в котором должна была выступать представительница России Юлия Самойлова, поздно вечером в четверг начался в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

Евровидение. Архивное фото
© Фото : Stijn Smulders
Скандалы "Евровидения"

Первый полуфинал "Евровидения-2017" прошел в Киеве 9 мая. Он определил первых десятерых финалистов, которыми стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. В финале им составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, прошедшие туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Также в финал напрямую попал представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.

В ходе второго полуфинала на сцене фестиваля в Международном выставочном центре выступят конкурсанты от Австрии, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Македонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии. Участники разыграют последние десять путевок в финал.

Вы следите за ходом Евровидения?
Результаты
Вы следите за ходом Евровидения?

  • 3%

    Да, смотрю в интернете

  • 6.5%

    Читаю новости

  • 43.8%

    Нет, конкурс не интересен без российского участника

  • 46.8%

    Нет, я вообще никогда его не смотрел(а)
Все опросы
Голосовать
По оценкам авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, безоговорочным фаворитом полуфинала является самый молодой конкурсант этого фестиваля – 17-летний Кристиан Костов, который будет выступать от Болгарии с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок). Букмекеры также дают ему третье место в финале. Костов родился в Москве и начал делать первые шаги в музыкальной карьере с выступления в России в песенном конкурсе "Голос.Дети" в 2014 голу, в котором он дошел до финала под руководством победителя "Евровидения-2008" Димы Билана. Кроме этого, по мнению букмекеров, в финал также пройдут исполнители от Дании, Нидерландов, Румынии, Эстонии, Израиля, Венгрии, Австрии, Хорватии и Белоруссии.

Первый полуфинал Евровидения-2017. 9 мая 2017 года
© REUTERS / GLEB GARANICH
Определились десять первых финалистов Евровидения-2017
Десятка финалистов конкурса будет определена на основании голосования телезрителей и членов профессиональных национальных жюри стран-участниц полуфинала, а также Германии, Франции и Украины.

Перед началом второго полуфинала перед зрителями выступят артисты малоизвестного широкой публике украинского ансамбля G-Art, которые исполнят победные хиты "Евровидения" прошлых лет в собственной аранжировке. В выступлении коллектива примут участие и ведущие конкурса, которые сыграют на разных музыкальных инструментах и станцуют украинские национальные танцы. В завершении вечера публике покажут выступление молодого украинского танцевального коллектива Apache Crew, в котором примут участие 30 танцоров.

Один из фаворитов Евровидения выступал в Крыму, выяснили СМИ
Один из фаворитов Евровидения выступал в Крыму, выяснили СМИ
Церемония официального открытия "Евровидения" прошла в Киеве в воскресенье. Финал конкурса запланирован на 13 мая. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также во въезде на Украину было отказано нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с приобретенными билетами.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена