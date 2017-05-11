В Киеве начался второй полуфинал "Евровидения"

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", в котором должна была выступать представительница России Юлия Самойлова, поздно вечером в четверг начался в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.
Первый полуфинал "Евровидения-2017" прошел в Киеве 9 мая. Он определил первых десятерых финалистов, которыми стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. В финале им составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, прошедшие туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Также в финал напрямую попал представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.
В ходе второго полуфинала на сцене фестиваля в Международном выставочном центре выступят конкурсанты от Австрии, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Македонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии. Участники разыграют последние десять путевок в финал.
3%Да, смотрю в интернете
6.5%Читаю новости
43.8%Нет, конкурс не интересен без российского участника
46.8%Нет, я вообще никогда его не смотрел(а)
Перед началом второго полуфинала перед зрителями выступят артисты малоизвестного широкой публике украинского ансамбля G-Art, которые исполнят победные хиты "Евровидения" прошлых лет в собственной аранжировке. В выступлении коллектива примут участие и ведущие конкурса, которые сыграют на разных музыкальных инструментах и станцуют украинские национальные танцы. В завершении вечера публике покажут выступление молодого украинского танцевального коллектива Apache Crew, в котором примут участие 30 танцоров.
Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также во въезде на Украину было отказано нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с приобретенными билетами.