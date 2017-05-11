В Москве пройдет выставка фотографий из архива Чеховского фестиваля

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более 80 фотографий будут представлены на фотовыставке "Театры мира в Москве. Страницы Чеховского фестиваля", которая откроется в Москве 19 мая в зале на Чистопрудном бульваре и будет работать до 19 июня, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выставка "Театры мира в Москве" открывается в преддверии Чеховского фестиваля, который отмечает свой 25-летний юбилей. За четверть века в программе театрального форума было представлено более 500 спектаклей театров из 52 стран мира. В 2017 году фестиваль пройдет с 24 мая по 20 июля.

В экспозиции фотографии, на которых запечатлены наиболее яркие моменты и события двенадцати фестивалей, состоявшихся в Москве с 1992 года. Это снимки из архива Чеховского фестиваля, Международной конфедерации театральных союзов, а также кадры, любезно предоставленные отечественными и зарубежными театрами.

На них – сцены из спектаклей, вошедших в историю мирового театра, уникальные фотографии, снятые на улицах Москвы во время III Всемирной театральной олимпиады и события фестиваля, посвященного 150-летию со дня рождения Чехова.

На вернисаж приглашены многие "герои" фотографий, представленных на выставке – известные актеры, режиссеры, театральные деятели. Москвичи и гости столицы смогут также познакомиться с программой Тринадцатого Чеховского фестиваля.

Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы.