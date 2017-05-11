Записная книжка Ахматовой ушла с молотка за два с половиной миллиона рублей

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Записная книжка поэтессы Анны Ахматовой продана с аукциона за 2,5 миллиона рублей, сообщает в четверг пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

"Один из самых ярких лотов аукциона — записная книжка Анны Ахматовой с дарственной надписью Виктору Ардову – была приобретена коллекционером за 2,52 миллиона рублей. Эта цифра почти в три раза превысила стартовую стоимость рукописи, представляющей музейную ценность", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также рукопись переводов Михаила Кузмина из сборника Гете "Западно-восточный диван" была продана за 1,14 миллиона рублей при начальной цене в 900 тысяч рублей.

"К топ-лотам прошедших торгов, несомненно, следует отнести и "Философическое письмо" Петра Чаадаева, после публикации которого он был объявлен "сумасшедшим", и собственноручное письмо Фаины Раневской, а также другие книжные редкости, на антикварном рынке практически не находимые. Кроме того, были проданы и несколько лотов, непосредственно относящихся к теме вечера: очерки о Владимире, Угличе, Архангельске", — подчеркнул гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров, чьи слова приводятся в сообщении.