В Москве пройдет восьмой фестиваль "Органные вечера в Кусково"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В бывшей московской резиденции графов Шереметьевых в восьмой раз пройдет фестиваль "Органные вечера в Кусково". С 27 мая по 26 августа более ста исполнителей выйдут на сцену Танцевального зала музея-усадьбы. В программе — европейская старинная музыка, шедевры русской классики, джаз и произведения современных композиторов.

Выступление Камерного оркестра Kremlin под руководством Михаила Рахлевского откроет "Органные вечера". Главным "героем" фестиваля станет цифровой двухмануальный орган итальянской фирмы Viscount. Двадцать семь концертных программ раскроют многогранные универсальные возможности музыкального инструмента. По традиции музыкальный проект завершится выступлением барочной капеллы "Золотой век" Александра Листратова.

Также в рамках фестиваля прозвучит "Концерт в старинном стиле" в исполнении артистов Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, а "Времена года" Антонио Вивальди исполнит камерный оркестр Antonio-orchestra. Отдельное жанровое направление фестиваля составят вокальные концерты с органом, в которых выступят именитые российские сопрано Оксана Лесничая и солистка Большого театра Екатерина Щербаченко.

Каждый концерт фестиваля сфокусирован на главной задаче — представить орган как инструмент неограниченных возможностей. В программе фестиваля — произведения всех эпох: от ренессанса и барокко до современных импровизаций композиторов-органистов — Федора Строганова и Олеси Ростовской.