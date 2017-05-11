В Москве состоится вечер памяти Евгения Евтушенко

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вечер памяти поэта Евгения Евтушенко, ушедшего из жизни 1 апреля, изначально планировался как бенефис прославленного литератора, но все же не был отменен по просьбе его вдовы: 15 мая вспомнить народного поэта придут друзья, актеры, писатели и литературоведы, рассказал РИА Новости продюсер вечера Леонид Роберман.

Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года.

"Этот вечер мы задумывали как бенефис Евгения Евтушенко. Московские зрители с нетерпением ждали встречи с любимым поэтом, уже покупали билеты. Но случилось непоправимое. И вдова поэта Мария Новикова попросила организаторов не отменять вечер. Он состоится — друзья, актеры, писатели и литературоведы придут, чтобы вспомнить народного поэта, которого называли смотрящим русской поэзии, человеком-эпохой", — сказал Роберман.

Как сообщили в театральном агентстве "Арт-Партнер ХХI", в вечере примут участие Александр Ширвиндт, Михаил Ефремов, Владимир Андреев, Виктор Ерофеев, Алексей Кортнев, Владимир Вишневский, Кристина Орбакайте, Филипп Янковский.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.