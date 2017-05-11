Дмитрий Певцов с женой планируют открыть театр-студию

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов вместе с супругой актрисой Ольгой Дроздовой планирует открыть собственный театр "Певцов студия", в котором будут служить выпускники их курса в Институте современного искусства (ИСИ).

"Чуть более 4 лет мы с моей женой Ольгой Дроздовой набрали курс в Институте современного искусства (ИСИ), который сейчас выпускается. У жены открылся настоящий режиссерский талант, она делает вещи непостижимые, я больше нахожусь рядом с ней как продюсер. У нас уже есть в репертуаре шесть спектаклей. Сейчас мы пытаемся сделать из наших выпускников театр, я думаю, это будет театр под скромным названием "Певцов-студия", — сказал Певцов на пресс-конференции, посвященной празднованию 25-летия ИСИ.

Актер отметил, что педагогическая деятельность полностью изменила жизнь его семьи.

"Наше попадание в ИСИ — это новый виток жизни. Меня спрашивают: "Зачем тебе это нужно?" Наверное, пришло время, когда пора уже делиться", — сказал Певцов.

Актер рассказал, что его студенты примут участие в "Празднике искусств", посвященном 25-летию ИСИ, который пройдет в московском саду "Эрмитаж" 13 июня.

"Мы будем участвовать в празднике. Все наши студенты весь день будут работать аниматорами, показывать какие-то номера. Будем хулиганить и радоваться", — добавил Певцов.

В финале праздника пройдет гала-концерт, в котором примут участие Певцов и его студенты, а также звезды российской эстрады Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сергей Пенкин, Лора Квинт и другие.